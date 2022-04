Tokio logró su 14° triunfo al hilo y es el mejor del NEA

domingo 24 de abril de 2022 | 8:15hs.

Tokio sigue cumpliendo objetivos en la Liga Federal de básquet. Con 13 triunfos en 13 presentaciones, el Japonés fue por más y ayer sumó una nueva victoria en el campeonato, que lo dejó, a falta de dos partidos para el final de la fase regular, como el mejor de la división NEA.



El 99-74 ante Amad de Goya significó para los posadeños un nuevo logro. Tras asegurarse la clasificación a la siguiente etapa, Tokio quería finalizar entre los dos primeros de la tabla para avanzar directamente a los playoffs (del 3° al 6° jugarán una reclasificación) y, además, lo hará como el mejor de esta parte del país.



Las casi dos semanas de descanso que tuvo el conjunto dirigido por Agustín Ponissi le sirvieron para administrar las cargas y ayer se vio a un equipo enfocado y que, en ningún momento, dejó jugar cómodo a su rival.



Ya en el primer cuarto el Japonés plasmó su superioridad en el marcador. El 27-14 de los primeros 10 minutos fue una muestra de lo que se vendría.



Pero los posadeños no se conformaron ante los correntinos, que necesitaban el triunfo para mantener sus ilusiones de llegar a la reclasificación. Tokio falló poco y esa eficacia le permitió estirar la ventaja en el marcador. El dueño de casa se fue al descanso largo arriba por 49-27 y dejó la vara muy alta para los visitantes.



Relajarse no fue una opción para Tokio. Pese a que la diferencia era amplia para los locales, el Japonés imprimió su sello, forzó las pérdidas de balón de Amad y las capitalizó en el aro rival.



Pero más allá del buen manejo de Tokio, Amad no se quedó atrás en la tercera etapa y perdió por uno el cuarto (28-27). Los posadeños arrancaron la última parte del encuentro arriba 77-54 y se dedicaron a mantener esa diferencia.



Mateo Viana fue parte de la rotación que propuso Ponissi y le respondió con creces. El joven de Tokio fue el goleador del Japonés y del partido con 22 tantos. Además, Lucas Landi (12), Santiago González (18), Tobías Gómez (15) y Leandro Flamig (13) terminaron arriba de los 10 tantos, en una clara muestra del goleo repartido del local.



Fue 99-74 para un Tokio que continúa encendido, que se aseguró el primer lugar en la división NEA y que ahora intentará cerrar la fase regular con todas victorias. Al Japonés le restan dos juegos, en los que tendrá que pulir su juego pensando en los playoffs, que comenzarán a mediados de mayo.



En esa siguiente etapa de la Liga Federal, el conjunto de la Tierra Colorada se medirá con el 4° (que saldrá de la reclasificación) de la división Entre Ríos, que tiene hoy como líder a La Unión de Colón.



El cuadro principal tendrá 32 equipos de las ocho divisiones del país y se jugará por cercanía geográfica por los dos ascensos disponibles para la próxima temporada de la Liga Argentina.