Tabbia valoró el “primer paso” de Tokio hacia el ascenso | El Territorio

El alero del Japonés fue el goleador en el segundo partido ante San Martín de Tucumán y la clasificación a la siguiente etapa de la Liga Federal

miércoles 22 de mayo de 2024 | 18:31hs.

Tabbia fue el goleador ante San Martín (T). El alero fue una de las figuras del triunfo de Tokio.

“Es importante haberlo terminado en dos partidos, sobre todo porque los mayores tuvimos mucha cantidad de minutos en cancha”. Daniel Tabbia valoró el triunfo 2-0 de Tokio sobre San Martín de Tucumán en el primer escalón de los playoffs de la Liga Federal de básquet.

“Lo terminamos de local tras un gran esfuerzo en Tucumán, nos sobrepusimos a una gran cantidad de adversidades como grupo y tuvimos la calma y la tranquilidad necesaria”, agregó el goleador del juego ante los tucumanos con 22 puntos y expresó que “es el primer paso, así que ahora podremos descansar un poco y pensar en lo que viene”.

“Es clave ir día a día administrando los recursos en la cancha, en el descanso, en la alimentación. Cuando se puede ir rotando los jugadores”, analizó Tabbia en cuanto a lo que se viene.

Es que Tokio tendrá la ventaja de haber cerrado su cierre rápidamente y espera por su rival para la siguiente instancia.

“Estamos bien, llevamos 6 ó 7 jugando bien, durante varios minutos del juego, más allá de haber algunas desconcentraciones que a San Martín lo mantuvieron en partido. Creo que si podemos corregir eso estaremos muy bien. Mostramos con intensidad en defensa y con tranquilidad en ataque, vamos creciendo partido a partido”, comentó Tabbia en cuanto a lo que dejó el encuentro en Posadas.

Tokio logró un buen triunfo fuera de casa y a partir del segundo cuarto empezó a cimentar un gran triunfo, que si bien tuvo algunos altibajos, fue contundente.

En ese triunfo uno de los puntos altos fue Germán Frencia, quien llegó para reemplazar al lesionado Rodríguez Seu y cumplió.

“De a poco voy creciendo, creo que tengo mucho más para dar y estoy enfocado en eso. Los chicos lo saben, me bancan, confían en mí, me dan la bola y Agustín (Ponissi) me da minutos en cancha para que cada vez rinda más y que ese rendimiento individual haga que el grupo mejore”, expresó el chaqueño.

“Hay que tener una mentalidad ganadora, no tenemos que relajarnos. En el juego lo hicimos un par de veces y se reflejó en el marcador, porque ellos se acercaron”, repasó sobre lo que fue el triunfo ante los tucumanos.

Frencia valoró que “tenemos carácter, que es muy bueno”. “Ahora tenemos que agregarlo lo otro, que es jugar cada vez mejor al básquet y eso nos irá llegando. Después el torneo te dirá para qué estás”, cerró.

Tokio ahora deberá a esperar a que estén todos los clasificados para conocer cuál será su próximo rival en el playoffs y empezar a preparar una nueva serie de cara al gran sueño del ascenso a la Liga Argentina.