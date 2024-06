Scaloni tiene la lista para la Copa América y sólo confirmó a Garnacho | El Territorio

En la conferencia de prensa post partido, el técnico de la Albiceleste aseguró que tiene decidido la nómina, pero que aún no se la comunicó a los jugadores tras la goleada ante Guatemala. Lo único, afirmó que la joven estrella del Manchester United estará en el certamen continental a pesar de que no jugó en los dos amistosos

sábado 15 de junio de 2024 | 0:16hs.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se refirió a la lista para la Copa América: aseguró que definió la nómina de 26 jugadores tras el triunfo por 4-1 ante Guatemala, pero que aún no se lo informó a los futbolistas. Lo único, confirmó la presencia de Alejandro Garnacho, a pesar de que no jugó en los dos amistosos.

El delantero del Manchester United no sumó minutos ante Ecuador ni en este reciente amistoso y los rumores sobre una posible exclusión de la lista definitiva que saldrá en las próximas horas crecieron, pero Lionel Scaloni decidió cortar de raíz cualquier versión.

El periodista Ariel Senosiain de TyC Sports le planteó si la falta de minutos estaba vinculada a la salida del plantel definitivo para el certamen. Inicialmente, el DT de la Selección no quiso dar precisiones: “Quieren saber... Hay que ser muy cuidadoso con esto, muy cuidadoso. No es fácil, no es lindo dejar a un jugador afuera y sobre todo en ese momento. Están todos en el vestuario. Yo tendría cuidado con lo que se dice. Pienso como si sería yo, entonces cualquier cosa que pueda decir errada o no ellos lo pueden tomar mal. Y lo que menos quiero es eso”.

Sin embargo, rápidamente comprendió lo que se estaba generando en torno a la figura del atacante de 19 años y fue contundente: “Garnacho va a estar, ¿querés saber eso? ¿tenés esa duda? Porque sino me va preguntando una en una, no digo más nadie eh”.

Esta rectificación se dio porque cuando le plantearon la falta de minutos de Garnacho en los amistosos, Scaloni se limitó a decir: “No se dio el partido”.

Previamente, el DT oriundo de Pujato advirtió que ya tenía en claro cuáles eran los tres futbolistas que no serán parte de la cita que arrancará oficialmente el próximo jueves 20 de junio, pero aclaró que todavía no lo diría públicamente: “Los tengo pero no se los dije a ellos”. Argentina tiene tiempo hasta este sábado 15 a las 18 horas para difundir la nómina formal de 26 apellidos, teniendo en cuenta que Scaloni llevó 29 a la gira preparatoria.

En cuanto a la lista, el técnico campeón del mundo expresó algunas sensaciones y la definió como la más difícil que le tocó conformar desde que está al frente de la Selección. “Es evidente que nosotros tomamos decisiones en base a lo que vemos en los partidos y los entrenamientos y las sensaciones de lo que el equipo pueda necesitar. Hemos tenido bastantes complicaciones y las decisiones pasan por lo que sea mejor para el equipo. Siempre hemos hecho una lista pensando en lo mejor, a veces han quedado afuera chicos que a lo mejor podrían haber estado, pero esta es la lista más difícil de todas porque realmente hemos tenido complicaciones. Por suerte hoy están todos bien y la decisión es en base a lo que vimos en los entrenamientos y en los partidos”, indicó.