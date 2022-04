Moto GP: Espargaró ganó el Gran Premio de Argentina

lunes 04 de abril de 2022 | 6:01hs.

El Gran Premio de la Argentina del MotoGP tiene un nuevo ganador, el piloto español Aleix Espargaró (Aprilia), quien en la vuelta 20 de las 25 que duró la carrera de la categoría máxima del motociclismo, se adueño de la punta tras una dura batalla con su compatriota Jorge Martin (Ducati) y mantuvo el liderazgo hasta que vio la bandera a cuadros sobre la recta principal del circuito de Termas de Río Hondo. El podio lo completó el español Alex Rins (Suzuki).

Los números redondos le sentaron bien a Aleix Espargaró ayer en Santiago del Estero. Es que el Gran Premio de la Argentina no era para él una carrera más. Se trató de la número 200 de su recorrido en la máxima categoría, lo que lo situa entre los ochos pilotos con más carreras sobre el lomo, aunque todavía muy lejos del italiano Valentino Rossi.

Y, lo más importante, no sólo se trató de su primera victoria en un Gran Premio de MotoGP, a 13 años de su debut en el Gran Premio de Indianápolis con Ducati, sino que se trató además de la primera victoria de la marca Aprilia en la máxima categoría del motociclismo.

Dio batalla en el arranque de la carrera y luego, tras ser superado por su compatriota Jorge Martin (Ducati), no aflojó la presión hasta encontrar su oportunidad de sobrepaso a sólo cuatro vueltas del final del Gran Premio.

“Hacía mucho tiempo que buscaba este resultado y lo puedo lograr en mi carrera número 200. Tuve un muy buen ritmo, pero sentía mucha presión. Todos me decían que iba a ganar fácilmente, pero no fue así, no ha sido una carrera sencilla”, comentó el catalán tras su primera victoria en el Moto GP.

“Lo más lindo de esto es estar liderando el campeonato. Es un sueño”, completó todavía eufórico por el triunfo que lo situó como líder del campeonato con 45 puntos, seguido por el sudafricano Brad Binder (KTM) con 38 y por el italiano Enea Bastianini (Ducati) con 36.