Ilán Amores y su cumbia que rompe reglas

Resolví buscar la llave que me abra la puerta del festín antiguo, revela Arthur Bimbaud en su poema ‘Una temporada en el infierno’. Inspirado por este complejo texto, Ilán Amores revisita el peso de la cumbia de antaño y la redescubre en una nueva sonoridad que también lo redefine e interpela una y otra vez.

Esto, al tiempo que continúa deleitándose en clásicos de Manu Chao o Andrés Calamaro y se zambulle en los acordes de C Tangana, Dillom, Catriel o Kiddo Toto, con quien incluso grabó un tema recientemente.

Es que esa versatilidad en la que se mueve el artista misionero no sólo fluctúa entre el punk, el rock, trap o cumbia sino también en sus facetas de músico, compositor, productor e incluso actor.

Tras lanzar en el 2021 los singles Patotí y Tereré, Ilán estrenó oficialmente FM Igualdad, un EP definido como cumbia del Litoral, que recuerda sus adolescencia en Posadas y sus días de verano en Ituzaingó con amigos. Con la lógica de que se pueden escuchar de corrido, sin interrupciones, los cuatro temas que componen el material se condensan en un audiovisual que está disponible en YouTube desde hace unas semanas.

El videoclip busca mostrar el contraste entre la calma de la naturaleza, la vida en el interior del país y lo agitado de la ciudad en un resumen que se enfoca en la cultura: pintura, música, baile y amistad, según exponen desde la sinopsis oficial.

“Estaba buscando un sonido nuevo y sentía que era una mezcla de volver a las raíces -porque en mi barrio se escuchaba eso- y al mismo tiempo romper una frontera, porque no había hecho mucha cumbia. Fue como un impulso, lo seguí, me gustó y me metí en una tangente loca de cumbia hecha a mi manera y rompiendo un par de reglas”, contó el joven sobre la producción al tiempo que consideró que esa tangente quedó quizás un poco agotada y hoy busca nuevos horizontes creativos por explorar.

Actualmente, sumergido en su estudio de Buenos Aires, el misionero termina de mezclar y producir un nuevo disco que espera pueda ver la luz prontamente. “Es como esa bocanada de música y arte”, explicó sobre esta especie de continuación de Chico, chico, su disco anterior.

Con esa impronta de ‘pinta tu aldea y pintarás el mundo’, ya en 2019 cuando salió ese material discográfico al público, había considerado que era ‘lo más misionero que había hecho hasta el momento’. Hoy entendió que las historias de este entorno fueron las que dieron sentido a estas canciones.

Habiendo arrancado de niño tocando con palillos y almohadones, el primer acercamiento de Ilán a la música fue con la batería, luego fue bajista de la reconocida banda Argies, fundamentalmente enfocada en el punk. Con ellos recorrió ‘países que no sabía ni que existían’ como relató. “Conocí otro costado de la música más del oficio y del vivir de eso”, sumó sobre esa experiencia.

En los últimos años, vivía en Canadá como baterista del grupo canadiense Harm & Ease, de quien finalmente se despegó al haber cumplido un ciclo. En ese momento de transición, conoció al productor Pmack, quien apostó a grabarle algunos temas.

Ya de vuelta en la Argentina desde diciembre de 2020, se abocó a descubrir nuevas ondas de influencia y sumergirse más en el trap de la escena local, por ejemplo. Así protagoniza el feat Imperdonable, uno de los temas de Mansión Helada, el revelador disco de que Toto Ferro sacó con su alter ego Kiddo Toto y que incluye otros invitados como Daniel Melingo y Bizarrap.

“Arranqué tocando con palillos y almohadones hasta que fui a clases de batería y el profesor le dijo a mi papá que ya estaba para tocar un instrumento. Ahí empezó todo, fue cambiando de forma, de instrumento, de música pero el amor sigue siendo el mismo’’, reflejó sobre su apasionado acercamiento a la música.

En esa línea, más allá de admirar una amplia gama de sonidos que van desde lo más tropical barrial o incluso música árabe under, Ilán infirió que el trap es hoy el género que, sin dudas, representa a toda una generación. “Antes no se usaba el flexin: yo tengo tal cosa y vos no, el hablar de plata, y apareció toda una nueva óptica de hacer música, que es fuerte. Que un pibe de 20 años tenga una zapatilla de 1000 dólares cuando eso es igual a varios sueldos de un profesional, genera un choque y es rebelarse. Hoy no pasa por rebelarte con tu viejo, sino tener más plata que tu viejo’’, ejemplificó.

Embebido en la tarea cotidiana de crear, producir y gestionar sus propias composiciones Ilán se mantiene en la vanguardia y trabajando por ese arte que lo enciende.

“Me di cuenta de chico de que la música me movía mucho más que otra cosa”, argumentó, confirmando el rumbo elegido por el que se desvela día a día.



