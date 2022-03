Alerta epidemiológica en el país por un probable caso de sarampión

lunes 28 de marzo de 2022 | 5:00hs.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras anunciar que se registró un “probable” contagio de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires (Caba). Es un caso importado, sin antecedentes de vacunación contra el sarampión ni la rubéola. Se trata de una mujer de 25 años, gestante de nueve semanas, que fue atendida en un centro de salud privado con sospecha de Covid-19 y “presentó serología (IgM) positiva para sarampión”.

“Sí, estamos en alerta, sobre todo por los esquemas atrasados de vacunas”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, Liliana Arce, jefa de Infectología del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, y recordó la importancia de la Triple Viral (contra sarampión, rubéola y papera).

“Este caso es importado, Dios quiera no circule y se haga comunitario. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y demás sociedades científicas están en alerta a completar calendario y estar atentos a exantemas (erupción en piel fiebre, se debe pedir laboratorio y realizar planilla de denuncia obligatoria para detectar casos”, aseveró Arce.

“Sabemos que la vacuna contra el sarampión se hace a los doce meses de vida, es de carácter gratuita y obligatoria, después a los 5 años y después, a los 11 años se completa si no tiene dos dosis, se completa. No es una enfermedad benigna, puede ser mortal por neumonía por encefalitis, puede dejar secuelas muy graves con deterioros progresivos; lo ideal es evitar esa enfermedad”, señaló la especialista y comentó: “Cuando pasa al feto puede producir daños irreversibles y severos”.

“No debemos entrar en pánico con este aviso del Ministerio de Salud, sino que los pediatras debemos saber que toda erupción febril generalizada merece ser estudiada como sarampión y eso se hace a través de un análisis de sangre y de denuncia obligatoria”, insistió la infectóloga Arce.

No es la primera vez que la cartera sanitaria nacional emite una alerta por sarampión. En 2019 se registró el último brote (de casos importados de Estados Unidos y Alemania) y a fines de 2021 se había alertado sobre el riesgo de reintroducción de la enfermedad al país, dado el aumento de la circulación del virus en Brasil y otros países donde la patología es endémica.

Muy contagiosa

“El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa con alto poder de transmisibilidad que todos conocemos como el famoso Ro (número reproductivo básico), es decir, cuántas personas puede infectar una enfermedad y el Ro del sarampión es el más alto, incluso más alto que el Covid. El Covid es de 3 a 4 y el sarampión de 6 a 7”, explicó Arce.

“Es una enfermedad que se consideró erradicada como endémica en el año 2000 en Argentina, pero ha tenido casos importados porque sabemos que hay lugares con falta de vacunación y sociedades antivacunas. Brasil y Estados Unidos son dos de los lugares endémicos, con muchos casos, como también Alemania. Tal es así que en 2019, Argentina tuvo 170 casos de sarampión que por una acción inmediata del Ministerio de Salud se comenzó a aplicar vacunas en contexto de brote a los chicos de 1 año y adelantar la vacuna en niños de los 6 a 5 años”.

La pandemia claramente dejó un daño colateral en este sentido: la caída estrepitosa de los niveles de vacunación no Covid. “Debido a la cuarentena y al confinamiento, muchos niños y adolescentes dejaron de recibir vacunas estratégicas para enfermedades graves, lo que incrementa el riesgo de nuevos brotes y contagio”, detalla la SAP en su informe presentado en febrero de este año. “Como infectóloga pido a las mamás y los papás que lleven a sus hijos a los vacunatorios y completen los calendarios de vacunación”, instó.

Con respecto al registro de la vacunación, qué sucede para quienes hayan extraviado el carnet y tengan dudas, la especialista sostuvo: “Se puede saber si uno desconoce la vacunación (antes no había registro nominal) con un análisis en sangre. Ahí se puede detectar anticuerpos: si se tuvo la enfermedad o se vacunó, los resultados darán positivo”.

“Se caracteriza por un exantema, es decir, con un brote en la piel que comienza con el cuero cabelludo que va acompañado de lo que se conoce como triple catarro, es decir, mucho moco, conjuntivitis y bronquitis”, detalló Arce. Decaimiento, falta de apetito y fiebre son los otros síntomas que deben ser observados para acudir al médico.

Reciente caso en Argentina

La joven que desató la alerta “habría contraído la enfermedad en ocasión de un viaje a Maldivas cuyo itinerario tuvo escalas en Jordania, Qatar, Dubai y San Pablo”, explicó la cartera sanitaria en un comunicado. Regresó al país el 4 de marzo y once días después de su llegada presentó fiebre, catarro nasal, tos y conjuntivitis, a lo que se sumo exantema (erupción de la piel) dos días después.

El pasado lunes 21 la mujer concurrió a consultar por su cuadro y fue internada por sospecha de Covid-19. El resultado del test fue negativo para coronavirus, por lo que luego se comenzó su evaluación como probable caso de sarampión.

“Actualmente la paciente se encuentra asintomática y en su domicilio”, se agregó. A raíz de la notificación se iniciaron la investigación y acciones de control. Las muestras se derivaron al Laboratorio Nacional de Referencia Anlis-Malbrán para los estudios moleculares.