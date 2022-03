Municipios organizan actividades de cara a Semana Santa y esperan un buen flujo de turistas

lunes 21 de marzo de 2022 | 15:45hs.

Se acerca Semana Santa y desde el sector público organizan distintas actividades para mantener el movimiento turístico en la época.

En ese sentido, desde la Subsecretaria de Marketing de Turismo de Misiones dieron a conocer que esperan con expectativa la llegada de la Semana Santa y que si bien aún no hay muchas reservas, estiman que para las próximas semanas las reservas serán superior del 60%.

“La Semana Santa y Julio digamos, siempre han sido temporadas altísimas en la provincia de Misiones, por lo tanto en este proceso de cada vez mayor flexibilización y después de salir de una de una gran temporada de verano y del feriado largo de Carnaval la verdad es que estamos esperando este periodo con muchas expectativas”, manifestó Oscar Degiusti en diálogo con Acá te lo Contamos por la 100.7.

En cuanto a las reservas Degiusti manifestó que aún no hay muchas reservas, pero que esperan que para los próximos días comience a incrementarse. “La gente está reservando a último momento, no se están realizando esas reservas con un tiempo anticipado, sino que está apareciendo esa característica de hacer reservas con menos tiempo de lo que era anteriormente, pero no es solo en Misiones, sino que en todo el país” explicó y añadió “el año pasado con dos semanas de anticipación había lugares que estaban llenos, en ese momento estábamos casi en un 63 o 65% de reserva, por lo que creemos que este año llegado un tiempo más cercano a la Semana Santa, seguramente vamos a estar por encima de esos números”.

El funcionario contó que los municipios se encuentran coordinando las actividades para esa semana y destacó a la zona sur de Misiones como una de las recomendadas.

“Capioví y Alem, así como lo ambientan para Navidad, también lo hacen para la Semana Santa. San Ignacio, Apóstoles, también se prepara Concepción de la Sierra y por supuesto Santa Ana. Aparte de todo lo religioso, hay ferias de distintos productos o artículos. Mi sugerencia es prestar atención a la zona sur, porque verdaderamente uno puede empezar también hacer como una especie de antropología con el recorrido de los distintos lugares”.