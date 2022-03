viernes 18 de marzo de 2022 | 6:05hs.

“El pato en Misiones está en su mejor momento en cuanto al nivel de juego, los torneos que estamos disputando y el semillero que estamos formando”, aseguró sin dejar dudas el eldoradense Tobías Ibáñez (22), quien hace pocos días fue protagonista de un triunfo histórico para la Tierra Colorada en esta disciplina que, pese a ser poco conocida, es considerada como el deporte nacional.

Tobías formó parte del equipo de Misiones que disputó a fines de febrero la Gran final del Torneo Novicios, que organiza la Federación Argentina de Pato. En la definición, los misioneros superaron a El Cencerro de Villa Ángela Chaco por 5 a 3 y se quedaron con un triunfo histórico, ya que se trató de la primera vez que Misiones presentó un equipo en un torneo nacional y además consiguió quedarse con el título ante los mejores del país.

“Representamos a la provincia en dos torneos. Uno en Corrientes en el que participaron doce equipos de muy buen nivel de todo el país y en el torneo nacional que organizó la Federación Argentina de Pato. En ese torneo nunca se había presentado un equipo misionero y nosotros fuimos y ganamos. En Buenos Aires está lo mejor del pato, pero nos dimos cuenta que nosotros no estamos tan lejos”, destacó el joven eldoradense que es uno de los referentes de este deporte en la provincia y que tuvo su primer contacto con un caballo a los 11 años y nunca más pudo separarse de esos animales.

Amor a primera vista

“Desde muy chico me gustaron los caballos, siempre sentí una pasión por estos animales. Tenía un amigo en la primaria que tenía un caballo y a veces me invitaba a montar, así que ese fue mi primer acercamiento. Después se lo pedí a mi padre si podíamos tener uno y desde el primer momento él me acompañó en toda esta locura”, recordó Tobías.

El protagonista de esta historia se encargó de remarcar en varias oportunidades que para practicar este deporte “tenés que ser un apasionado”, tanto del pato como de los caballos.

“Siempre digo que para jugar este deporte tenés que ser un apasionado del pato y de los caballos. Es un deporte que te demanda mucho tiempo y sacrificio. Cuidar los caballos y su sanidad. Las monturas, la alimentación, son un montón de cosas que realmente te tienen que gustar, si no lo hacés un tiempo y después lo vas dejando. Eso nos pasa mucho con los chicos, por eso cuesta tanto conseguir jugadores de pato. Se necesitan entre tres y cuatro caballos por jugador y un espacio donde tenerlos. Pero si sos apasionado y realmente te gusta, se puede, yo soy el mejor ejemplo”, aseguró.

De todos modos, Tobías analizó que a pesar de las dificultades y el sacrificio que conlleva practicar este deporte, en Misiones la cantidad de jugadores y los lugares en los que se juega está en constante crecimiento.

Aproximadamente hay en la provincia entre 35 y 40 jugadores federados y un semillero que promete seguir alimentando a los equipos que se fueron formando durante los últimos años en Eldorado, Montecarlo y Posadas.

“A pesar de no ser un deporte tan conocido, en Eldorado tenemos tres campos en los que se practica pato. En Misiones somos aproximadamente entre 35 y 40 jugadores con dos o tres caballos cada uno. Con los otros chicos de la provincia generamos una competencia interna que está buenísima y que es muy difícil que pase en otros lugares. Generalmente pasa en Buenos Aires, que es donde está el furor del pato. Conseguimos lograr una competencia interna y también tenemos tres equipos femeninos. Estos logros dejan muy bien parada a Misiones”, destacó Tobías, que también está a cargo de la escuelita de pato y las actividades recreativas que se realizan en el campo Cabalgatas Pecarí en Eldorado.

“En Misiones se juega al pato en Posadas, Montecarlo y Eldorado. En Posadas se abrió una escuela de pato hace poco y están arrancando a full. Solemos organizar encuentros con todos los jugadores de la provincia que tengan ganas de participar. Separamos los equipos por niveles de handicap y jugamos partidos, esa es nuestra forma de entrenar”, explicó.

En otro tramo de la charla, contó que mucha gente confunde el pato con el polo y que siempre tienen que aclarar que se tratan de distintos deportes y que, además, existe una diferencia abismal en la parte económica.

“El pato es un deporte poco conocido, generalmente lo confunden con el polo. Siempre tenemos que explicar que es el deporte nacional que se juega con manijas o asas. Como es un deporte que se juega sólo en Argentina cuesta mucho que crezca a nivel mundial. El polo, en cambio, ya tiene otro impacto en el mundo. Hay más caballos, se manejan otras cifras económicas más altas. Jugando al pato no se gana plata, se gasta más de lo que se gana, por eso digo que realmente te tiene que apasionar para que te metas en esto y te guste”, reiteró.

