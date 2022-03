Conflicto en una estación de servicio terminó con una moto retenida y denuncia por agresión

lunes 14 de marzo de 2022 | 22:14hs.

Esta tarde cerca de las 15 se registró un altercado en la estación de servicio Automóvil Club Argentino sobre ruta nacional 12 en Puerto Iguazú, cuando los inspectores de transito trabajaban en el ordenamiento de la fila.

Los inspectores detectaron una motocicleta sin patente y al solicitar la documentación y el casco de seguridad, se desencadenó una discusión que termino en golpes de puño y con el conductor de la motocicleta inmovilizado por uno de los trabajadores municipales.

Según trascendió a través de las filmaciones el ataque ocurrió cuando uno de los inspectores tomo la llave de la motocicleta para evitar que el conductor se diera a la fuga, esto provocó la ira del hombre quien corrió y de una patada casi lo tira al suelo al inspector. Fue allí cuando los demás inspectores que estaban en el lugar intervinieron e inmovilizaron al hombre.

Desde Tránsito Municipal explicaron que la motocicleta fue retenida por no contar con la documentación y patente, además se realizó la denuncia correspondiente en la policía por la agresión hacia el inspector de tránsito. “El inspector que es nuevo, hace poco más de un mes está con nosotros, se equivocó en tomar la llave de la moto, eso no corresponde. No obstante hay que aclarar que se le estaba haciendo un acta de infracción cuando se produjo la agresión” conto Nicolás López director del departamento de tránsito Municipal.

Varios videos trascendieron del hecho, donde se puede ver el accionar de los inspectores al momento de la agresión “No es la forma de actuar, los inspectores están trabajando desde las 6 de la mañana y cubrimos el turno hasta las 22 horas, en el sol tratando de ordenar el tránsito y facilitar el acceso a las estaciones de servicio. No era un operativo, pero al no tener patente se procedió a hacer un acta porque corresponde, no sabemos si podría ser robada” remató.