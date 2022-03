sábado 05 de marzo de 2022 | 6:00hs.

Los clásicos se resignifican en cada momento histórico y permiten encontrarnos humanamente en actitudes repetidas. Si bien las tradiciones pueden ir cambiando, la fidelidad a la familia, la valentía y la rebeldía contra un poder abusivo, siguen siendo resonantes. Por eso, la tragedia de Antígona permite en cada sociedad, significantes y reflexiones profundas a modo de espejo.

En esta versión de tagedia latinoamericana, con todo lo que históricamente implica, Antígona vuelve a inspirar a pelear por valores tan necesarios y básicos como lo son un duelo familiar.

Buki Rosa, con un nutrido elenco ponen en escena desde hoy, todos los sábados de marzo y abril, Antígona en la versión libre del dramaturgo peruano José Watanabe. La infinidad de enlaces concatenados a vivencias personales, hechos nacionales, latinos y mundiales se diversificarán seguramente en cada espectador que se enfrente a los espejos de esta Antígona misionera.

‘‘¿Por qué quise poner en escena Antígona y justamente esta versión?’’, se autopreguntó Buki Rosa y detalló ‘‘porque hay muchos Creontes en el mundo, muchos tiranos, recientes sí -enfatizó ante el inevitable referencia a la guerra actual en Europa- y otros no tan recientes, pero hay’’, resumió. En esa línea, remarcó la necesidad de recordar personajes como la protagonista de esta obra. ‘‘A mi modo de ver, Antígona representa a ese pueblo que protesta, se rebela ante la tiranía. Ismene, en tanto, es la cobarde, representa a la sociedad más cobarde, es la clase social que no se anima a rebelarse. Ahora, si se arrepiente o no, no sé, tenés que venir a ver la obra’’, indicó invitando al público a dar el debate final mientras se ve reflejado en las distintas facetas de cada personaje.

La tragedia de Sófocles fue concebida hace más de 25 siglos, pero la conocemos representada en diversas versiones, contextos y adaptaciones a lo largo de toda la historia y bajo dramaturgos y escritores de renombre. Sin embargo esta puesta resultó y resulta novedosa por sumar otro punto de vista, posicionarse en un ángulo cronológico distinto y sumar la imponente presencia de una narradora.

‘‘Me encantó la poética que utilizó Watanabe, porque no existe el coro, el corifeo sino una narradora. El comienzo de la obra es con una narradora que es el hilo conductor de toda la obra’’, refirió el director que comenzó a trabajar la pieza con los actores, desde julio de 2021.

Tal como describió Rosa, hilando fino, los ajustes finales se fueron dando paulatinamente y hasta en los últimos ensayos hubo cambios y correcciones. Los actores tuvieron la voluntad de involucrarse en la investigación y los aportes personales y por eso lo consideró una ‘‘construcción colectiva’’. Incluso marcó como vital la contribución de Julieta Novau, que además de ponerse en la piel de Antígona, es doctora en letras y tiene un bagaje hondo para entender los contextos donde fueron creadas estas tragedias originalmente.

‘‘Estuvimos haciendo mucha investigación. Yo personalmente también y por ejemplo encontré que el alemán Hans-Thies Lehmann hizo un estudio exclusivo de esta obra de Watanabe y habla de un estilo posdramático por la introducción de la narradora. Es una obra donde se mezcla lo narrativo y lo actuado y todo es poético ’’, argumentó Buki al graficar que esta versión tendrá toda su impronta y la fuerza misionera sobre las tablas.

Aunque las referencias originales de Watanabe tengan marco en el ambiente y la opresión peruanas, es ineludibles hacerlas carne en la historia personal, sobre todo en un país con dictaduras tan cruentas como las de la Argentina, donde aún hay madres, hermanas, abuelas que no han podido enterrar a los suyos.

Y más allá de esa contextualización, las tragedias familiares siguen siendo el núcleo de esta reversión, que tuvo numerosas y exitosas temporadas en el Celcit de la mano de Carlos Ianni en un unipersonal de Ana Yovino. Dicho proyecto fue el que inspiró a Rosa a realizar su propia versión ‘espejada’ de este texto al escuchar los vaivenes a los que se enfrentaba Ianni en su proceso.

Una niña más niña que mujer, una figura aparentemente sumisa pero que con temple desafía la turbulencia de un déspota. No permitirá que las ley abusiva la deje sin rendirle honores a su hermano, a su sangre.

Una propuesta que invita a mirarnos, a preguntarnos ahasta donde somos capaces de aguantar, hasta donde somos capaces de arriesgar, de enfrentar. Una invitación a descubrir otra cara y asumir de qué lado vamos a encontrarnos cuando llegue el estallido o la calma.



Para agendar

Antígona misionera.

Estará en cartel todos los sábados de marzo y abril a las 22 en Sala Mandové (Beethoven 1762). Dirigida por Buki Rosa, el elenco está conformado por Alejandra Gallardo, Mariano Sarquis, Julieta Novau, Mario Roa y Leandro Díaz.