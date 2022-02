Masiva marcha a Tribunales por la democratización de la Justicia

martes 01 de febrero de 2022 | 21:30hs.

Miles de manifestantes inundaron en horas de la tarde los alrededores del Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la marcha del #1F contra la Corte Suprema de Justicia, que fue promovida por sindicatos, organizaciones sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial.

La convocatoria fue en plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550, y participaron, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la CTA, Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y uno de los organizadores de la protesta, el juez Juan María Ramos Padilla.

Ramos Padilla, el único orador

Sobre el escenario montado frente al Palacio de Tribunales, el juez Padilla tomó el micrófono y dijo: “Son atorrantes, delincuentes. Basta de Cortes, excelencias, señorías, supremos... ¿Quién carajo se creen que son?”, lanzó.

“Vamos a cambiar la historia del Poder Judicial. Esto no es un simple reforma, no alcanza con que se vayan los jueces”, sostuvo el juez. “No me vengan a correr con la Constitución”, agregó.

Ramos Padilla estuvo acompañado por el dirigente social Luis D’Elía y se sumaron, junto al escenario, el ex vicepresidente Amado Boudou, y el diputado nacional, Leopoldo Moreau.

“Van a quedar como la peor Corte de la historia. Se tienen que ir hoy. Acá está el pueblo”, cerró Ramos Padilla.

En tanto, Juntos por el Cambio criticó la marcha y señaló que suma “gravedad institucional” a la escena política. Por su parte, desde el gobierno decidieron “no tomar postura” sobre la marcha a la cual calificaron como una “movilización ciudadana”.

Las tres principales consignas del acto, que se replicó en más de 30 ciudades de todo el país, fueron el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del “lawfare” o la “guerra judicial” con fines políticos.