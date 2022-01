Un año después aceptaron la vacuna: 44 mil misioneros accedieron a la primera dosis

sábado 29 de enero de 2022 | 5:30hs.

Un año después aceptaron la vacuna contra el Covid-19. en los últimos 20 días, 44.654 misioneros accedieron a la primera dosis. El dato se desprende del reporte de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública: el 5 de enero eran 842.830 las personas que recibieron la primera dosis y el jueves último, 887.484. La demanda va en aumento y según los promotores de salud que se desempeñan en los vacunatorios, el pase sanitario representa el principal motivo.

Misiones impuso pase sanitario, es decir, requisito de presentar esquema completo de vacunación, desde el 1 de este mes. La normativa recibe cada vez mayor acatamiento del sector privado, además de ser un requisito para trasponer las fronteras; ese combo inclina la balanza en aquellos que habían optado por no vacunarse. Pueden no estar convencidos de los beneficios de la vacuna, pero cedieron por las restricciones que rigen para los no inmunizados. Jóvenes y adultos jóvenes son los que más demandan la primera dosis.

“Para pasar a Paraguay o para entrar al casino, son algunas de las cosas que comenta la gente cuando viene a buscar la primera dosis. Días atrás vino una señora a ponerse la primera dosis, y después vino al día siguiente por la segunda dosis porque necesitaba el carnet para cruzar el puente”, comentó una de las vacunadoras de la posta ubicada en el Centro Multicultural en la Costanera de Posadas. La anécdota refleja apuro y desconocimiento, ya que para la aplicación de segunda dosis se deben esperar entre 21 y 28 días, dependiendo de la marca de la vacuna.

El plan de vacunación contra el Covid-19 arrancó el 29 de diciembre de 2020, y si bien en una primera etapa hubo faltantes, el escenario actual es totalmente distinto. Sobran vacunas, de hecho a nivel país se implementaron operativos extramuros para contemplar una mayor población. En Misiones puntualmente, a fines del año pasado se vacunó en las escuelas, iniciativa que continuará en el ciclo lectivo que se aproxima mientras que sigue vigente lanzó el programa ‘Toco tu puerta’, que consiste en inocular casa por casa.

En la actualidad, la provincia lleva 1.807.838 de dosis aplicadas, de las cuales 887.484 corresponden a primera dosis y 688.425 a las dos dosis. Las cifras son ciertamente alentadoras porque un amplio porcentaje de la población esta vacunada, en tanto preocupa la cantidad de personas con esquema incompleto: 199.059.

En otros municipios

El Territorio relevó la situación en otros municipios como San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Jardín América y Oberá

El director de Zona Centro Uruguay de Salud, Horacio Mielniczuk, explicó que el 30% de quienes vacunan en la actualidad pertenecen a la población de primera dosis y es porque se comenzó a exigir el esquema.

“Parece que la población es hija del rigor, cuando se comenzó a pedir el pase sanitario, la gente concurrió a los vacunatorios, hoy estamos el 30% de los que estamos vacunando son primeras dosis, eso es muy bueno”, dijo.

Respecto a las edad, “es variada en las primeras dosis, hay muchos adultos, una franja de entre 18 y 59 años, también estamos viendo la concurrencia de chicos de entre 3 y 11 años. A nosotros nos alegra mucho que sea la primera dosis que se está aplicando”, manifestó Mielniczuk.

Para el galeno, la recomendación sigue siendo la misma que desde el comienzo de la pandemia: “La vacuna salva vidas, y evita complicaciones mayores, todos pueden complicarse porque el comportamiento del virus es irregular. Hay que seguir con los cuidados, distanciamiento, uso del barbijo, el lavado de manos, uso del alcohol en gel, además de vacunarse”, sostuvo.

“En los últimos días hay mayor demanda de vacunación contra el Covid en nuestra localidad, en todas las franjas etarias”, señaló, por su parte, el director del Hospital Nivel 1 de Puerto Libertad, José Daniel Sánchez. Los puestos de vacunación habilitados en la localidad son el Centro Informático Municipal y el hospital.

En San Pedro, insisten en el esquema de vacunación en los menores de 13, en especial los niños de entre 3 y 6 años, que presentan el porcentaje más bajo en inmunización, situación que responde a la falta de información o a datos erróneos que manejan los progenitores.

En ese sentido, desde el vacunatorio del hospital reiteran sobre la necesidad del esquema completo, más teniendo en cuenta que son niños dentro de la mencionada franja etaria los que han presentado cuadros graves e incluso muertes por coronavirus.

En cuanto al mayor rango de vacunación infantil, la demanda de la primera dosis se da entre los chicos de 10 a 13 años.

“Vi muchos contagios y me vine a vacunar”

El temor al contagio y a las consecuencias que acarrea la enfermedad también se manifiesta como uno de los argumentos esbozados por la población que recién ahora va en busca de la vacuna. Es que hace casi dos semanas Misiones supera los mil casos diarios y registra entre ocho y doce muertes.

Juana Dos Santos, una vecina de la zona rural de Bernardo de Irigoyen, comentó: “Nunca tuve dudas sobre la vacuna, simplemente me dejé estar, pero en los últimos días, viendo que hubo muchos contagios, algunas muertes, y que la mayoría de las muertes registradas fueron de personas no vacunadas, entonces me hice un tiempo para venir a vacunarme. En mi familia la mayoría están vacunados por lo menos con una dosis”.

En Bernardo de Irigoyen va en aumento la demanda de primera dosis. En diálogo con El Territorio, Graciela Ferreira, directora del hospital local, mencionó: “Por estos días viene aumentando la demanda de primera dosis de vacunas anticovid, más aún por la cantidad de contagios que se vienen dando y porque ya han visto los beneficios de la vacunación. La demanda es general, pero se destaca más con personas jóvenes a partir de los 18 años, desde el 10 de enero a la fecha (por ayer) se hicieron más de 1.000 dosis en el municipio”.

Desde San Antonio se informó que la demanda es general, pero en los últimos días se registraron más pedidos de primera dosis, sobre todo de personas jóvenes, y se dio un caso de una familia completa de cinco integrantes que se la aplicó.

“En la localidad, como en el resto de la provincia, se dan casos de personas antivacunas o que les restan importancia, pero cuando ven las complicación que traen los contagios en personas no vacunadas, incluso familiares, entonces es cuando deciden vacunarse. Es el caso de una familia completa que estuvimos inmunizando después de que un familiar cercano se contagió y la pasó muy mal por no estar vacunado”, relató una promotora de salud de San Antonio.

En Jardín América, en tanto, es otro el panorama. En el último mes aumentó más bien la cantidad de interesados en completar el esquema de vacunación, sobre todo de adultos, de entre 30 y 48 años.