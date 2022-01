Causa Gestapo: la Bicameral de Inteligencia citará a Villegas

viernes 28 de enero de 2022 | 6:02hs.

Los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau anticiparon ayer que citarán al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en el marco de la investigación por la Gestapo antisindical y calificaron de “poco convincente” las declaraciones del procurador de Julio Conte Grand ante la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso.



Villegas fue el funcionario que dio nombre a la causa, luego de que afirmara que le gustaría tener “una Gestapo” para controlar a los gremialistas, durante aquella reunión organizada en junio de 2017 en la sede del Banco Provincia.



Durante su declaración, Conte Grand trató de desligarse de la mesa judicial destinada a armar causas contra sindicalistas. “Las palabras de Conte Grand fueron poco convicentes”, señaló Moreau, quien dijo que el procurador no explicó los motivos por el cual tenía un teléfono encriptado .



“Pudimos corroborar que en esa reunión en el Banco Provincia el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al Procurador en particular. Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas”. Destacó que por ese motivo “vamos a citar al exministro Marcelo Villegas para el miércoles próximo”.



En tanto, Tailhade dijo a los periodistas que “nos limitamos a hacer preguntas sobre su función y la relación con la Agencia Federal de Inteligencia” y señaló que “no reconoció nada a pesar de las evidencias”.



Dijo que al ser consultado por la participación de fiscales en el armado de causas Conte Grand “prometió enjuiciar a los fiscales implicados”, pero resaltó que “las palabras de Conte Grand no fueron convincentes”.



La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que supuestamente analizaron la conformación de una mesa judicial para armar causas contra organizaciones sindicales.



En ese encuentro, donde también estuvo presente el intendente de La Plata, Julio Garro, el entonces ministro de Trabajo Villegas le manifestó a los presentes sus deseos de contar con “una Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios, y aseguró además que la Procuración -a cargo de Conte Grand- estaba al tanto de las maniobras que debían orquestarse desde esa mesa judicial para armar causas.

Conte Grand criticó a la Bicameral

Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires, se presentó ayer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para responder preguntas sobre la causa Gestapo, que tiene en el centro de la escena a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. El funcionario judicial realizó una presentación denunciando el “accionar irregular” de la comisión y “de una subcomisión creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos”.



En el escrito subrayó que “la comisión había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación”.