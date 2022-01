Plantean que el acuerdo del FMI con Macri debe ser nulo

jueves 13 de enero de 2022 | 6:02hs.

Un análisis jurídico internacional afirmó que el acuerdo stand by firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, debería ser considerado nulo. Según el artículo publicado en Social Science Research Network (SSRN) el acuerdo viola los fines fundamentales del organismo según su Convenio Constitutivo y por ende se constituye como un acto ultra vires.



Los actos ultra vires son actos jurídicos que comprometen a la sociedad a negocios o actividades económicas ajenas a su objeto social y sirve para describir un acto que requiere autoridad legal pero que se realiza sin ella. De esta manera, el análisis sugiere según los fundamentos macroeconómicos del ASB, que no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina.



“El Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales. ¿Por qué no? El programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un ‘agujero negro’ contable de al menos 20.000 millones de dólares. Todo ello hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir. El análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente”, detalla el comunicado recopilado por la profesora e investigadora en derecho de la universidad de Leeds, Karina Patricio Ferreira Lima, y Chris Marsh ex funcionario del FMI, quienes concluyeron que en ese panorama se debe “establecer un programa con un préstamo sin intereses y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha”.