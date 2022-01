The Weeknd lanzó el primer disco del 2022

domingo 09 de enero de 2022 | 6:00hs.

The Weeknd fue el primer artista internacional en lanzar disco en este 2022. Abel Makkonen Tesfaye -su nombre verdadero- definió al álbum como una experiencia sonora. Al escucharlo podemos encontrar pinceladas de Michael Jackson o Daft Punk. “Una espera en el purgatorio”, sintetizó hace unos días al hablar sobre este material.



Este “Amanecer FM” tuvo la participación de Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y Jim Carrey en un papel de locutor que invita a la reflexión y ayuda a viajar hacia la luz. Un viaje por una autopista sónica.