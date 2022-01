Muerte de animales y pérdidas del 90% en cultivos

sábado 08 de enero de 2022 | 6:04hs.

Víctor Chamula, presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, contó que siguen encontrando sorpresas desagradables a partir de la intensa sequía que se agudizó durante el pasado diciembre. En diálogo con El Territorio, el dirigente recordó que en algunas zonas ni siquiera llovió en los últimos días, y que tanto plantas como animales se siguen muriendo por la falta de humedad y alimento.



“Lo que no se murió, se está muriendo porque la lluvia que llegó acá fue muy poca y en algunos lugares nos dicen que ni siquiera se sintió. Tenemos un problema gravísimo con la hacienda, se están muriendo terneros que es lo más grave”, resaltó.



El directivo comentó que por estos días se está haciendo un relevamiento que pide el gobierno provincial para declarar la emergencia agropecuaria y que luego será elevado a Nación. Pero advirtió que el tiempo de la chacra es otro. “La situación es por demás grave, tenemos una pérdida del 90% de pasturas, reservas forrajeras, por los incendios se han perdido alambrados, pasturas, de todo. También se quemaron yerbales, se quemó monte. Con respecto a los yerbales hay lotes enteros que se perdieron, yerbales viejos, nuevos. Todo lo que se plantó en 2021 se perdió”, relató.



Sobre la hacienda evaluó que “hay muchas vacas que están adelgazando mucho, van a quedar débiles, no se van a preñar. Habrá menos terneros y bajo destete. Es muy probable que tengamos mucha mortandad”.



Faltan muchos meses difíciles

Acotó que ven más complicaciones hacia el invierno, porque perdieron reservas y financiamiento para hacer previsiones. “Con el maíz, en algunos casos se perdió más del 90%. Hay algunos lotes donde se sacó algo pero es insignificante”. El dirigente ganadero y yerbatero apuntó que los problemas los está sintiendo especialmente el agricultor de escasos recursos.



“El pequeño productor perdió su maíz, perdió el tabaco, perdió la pastura, la vaca no tiene que comer, están acarreando agua con bueyes con lo que tengan para consumo propio y de la hacienda. Y esto está lejísimos de terminar. Tenemos todo el verano por delante y vamos a entrar al invierno totalmente desabastecidos y sin recursos económicos para comprar alimentos para las gallinas, chanchos, las vacas lecheras. Todo lo que produce el campo desapareció, los que hacían productos para ferias francas no tienen nada que llevar, con la falta de agua no se puede hacer nada”, enumeró finalmente en su evaluación.