El arte de reparar grietas

domingo 02 de enero de 2022 | 6:00hs.

Kintsukuroi también conocido como Kintsugi es una técnica de origen japonés. En su origen fue pensado para reparar cerámica. Luego se convirtió en una filosofía de vida que gira en torno a la cerámica rota, a la que puede asociarse a un corazón roto, una sociedad fraccionada o divida como el caso de los argentinos con la famosa grieta o cosas que pasaron o pasan y dejan cicatrices en el cuerpo o en la mente, como está claro sucedió y sucede, con los efectos de la pandemia que sigue causando tanto dolor y pérdidas de vidas. A dos días de inicio del año 2022, es oportuno repasar algunas cosas positivas o negativas que nos han sucedido. Según la citada técnica japonesa del Siglo XV luego convertida en filosofía, las heridas no se ocultan, se lucen y se resaltan porque permiten tener presente lo que ha provocado. En lugar de ocultarse la grieta o rotura, se pegan y luego se marcan con un material precioso, lo que hace que la pieza luzca llena de cicatrices brillantes con un nuevo aspecto y a veces, con más valor que el original. Por lo tanto, el arte se convierte en la filosofía de la resiliencia que seguramente estuvo presente -quizás sin saberlo- en todos los hogares durante el brindis para despedir el año que se fue y, desear un mejor tiempo por venir. Es lo que también se anhela en el mundo y para esta parte del planeta, para todos los argentinos en particular que desde hace tiempo mantiene una creciente grieta con la que convive y al parecer, convivirá por mucho tiempo. Es oportuno desear que al menos esa grieta no provoque mayores heridas a los argentinos y sepamos convivir con nuestras diferencias. Y, si aún no lo logramos, sería bueno actuar en ese sentido, es decir recuperar y unir las partes rotas, físicas o emocionales, porque eso significa entender qué provocó esa herida y lejos de olvidar, tenerlo presente como parte de la lección de vida.

Se terminó el año y la economía nacional cerró con un crecimiento cercano al 10% según el gobierno. Los economistas más conservadores, lo sitúan en alrededor del 8%. Según las perspectivas oficiales la economía trepará este año al 4% o sea menos de la mitad y aún más bajo, según estimaciones privadas que ubican en el 2,5% de crecimiento para este año. Como sea, será un año mayor o menor, pero de crecimiento al fin. Todo lo que pasó y se estima pasará es por la vuelta del funcionamiento de muchas de las actividades que más sufrieron las restricciones por la pandemia de Covid-19. Pero ahora, justamente las nuevas mutaciones del coronavirus, añade incertidumbre en el escenario económico global como sucede en el país, donde además se suman otras variables a resolver desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar a la inflación. Sobre el primer punto, la consultora LLYC Argentina, que opera en 12 países, planteó que, si bien no puede descartarse una nueva ola de contagios, la extendida campaña de vacunación dejaría atrás la peor parte de la pandemia. En inflación recuerdan que se cerró por encima del umbral del 50% anual y se estima un número similar el 2022, si no se hacen las correcciones correspondientes. Entre los datos más pesimistas conocidos en los últimos días, se destaca el del banco de inversiones Goldman Sachs que pronosticó que en 2022-2023, se espera que la economía argentina enfrente vientos en contra debido a la acumulación de desequilibrios macroeconómicos y financieros, y microdistorsiones crecientes y asignación ineficiente de recursos.

En tal escenario, la consultora Equilibra es menos optimista en cuanto a crecimiento económico al limitar a uno por ciento para el 2022. Ello tras el acuerdo esperado con el FMI, que podría darse entre febrero o marzo. En cuanto al ingreso de dólares, esta consultora coincidió con otras proyecciones en cuanto a que en gran medida dependerá de la producción, desde trigo y cebada que se está cosechando más lo que vendrá de soja o maíz, entre otros productos; cuyos precios colocados al exterior serían menores a los actuales. Esa diferencia podría compensarse vendiendo mayores volúmenes. Ello quedó reflejado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central que pronostica un 2,5% de crecimiento del PBI en 2022 pero, además, estima que las exportaciones bajarían de los 76.406 millones de dólares a 76.138 millones de la misma moneda. Otras estimaciones de ingreso de dólares aportarían en menor medida el turismo y servicio, todo ello ante la escasa probabilidad de préstamos de organismos multilaterales.

Misiones y otras provincias

El año que terminó será recordado por ser la primera vez que la oposición rechazó el presupuesto nacional desde el retorno de la democracia, en el que quedaron incluidos los diputados nacionales que representan a Misiones por Juntos por el Cambio, Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni. Entre los argumentos esgrimidos para rechazar la propuesta del gobierno, manifestaron que era un presupuesto irreal, invotable, sin un plan de salida, entre otros; lo cierto es que teniendo los números en la sesión no presentaron una propuesta superadora. Solamente dejaron sin presupuesto al país. Esa actitud siguió generando críticas de diversos sectores tanto a nivel nacional como en la provincia, porque también implicó votar en contra de la creación de la zona libre de impuestos que en toda la provincia había coincidencia que implicaría una fundamental herramienta para el desarrollo y crecimiento. Por tal razón, es el malestar planteado por diversos sectores. Es que, en la discusión, se metió además el grave endeudamiento provocado al país por los mismos sectores, que terminó siendo denunciado por el propio FMI que no cumplieron los objetivos previstos y sólo benefició a sectores privilegiados y vinculados en su momento con Juntos para el Cambio, encabezado por Mauricio Macri.

Desde el oficialismo nacional y a instancia de las exigencias de las provincias se inició un proceso de diálogo para resolver sin presupuesto de cómo enfrentar los compromisos asumidos o previstos en obras de vital importancia y que no pueden encararse ni con recursos provinciales y menos municipales. En el caso de Misiones, no hubo tiempo para cicatrizar esas heridas y se debió actuar con rapidez como lo hizo el gobernador Oscar Herrera Ahuad, tras establecer estrategias en el frente Renovador con el conductor de ese espacio, Carlos Rovira. Ante la imposibilidad de contar con el presupuesto aprobado, Nación debió prorrogar al ya ejecutado en el 2021. Como los fondos y recursos no estarán establecidos en la ley de leyes, se apeló acordar con el gobierno compromisos a ser ejecutados mediante decretos y resoluciones. En dicho marco, el gobernador Herrera Ahuad, se trasladó a Buenos Aires para hablar con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Juan Manzur, entre otros. Ello permitió, a principio de esta semana, firmar la edición 2022 del Consenso Fiscal con el presidente Alberto Fernández y con mandatarios de 22 distritos para dejar documentado un acuerdo que establece distintos mecanismos de distribución de fondos federales y de pago de deudas entre la jurisdicción nacional y las provincias que se concretarán durante este año. A su vez, en ese marco, desde la administración provincial se dejó asentado que Misiones no establecerá ni quitará impuestos, ya que estaba habilitado para hacerlo. Aparte de este convenio Misiones, a través de las gestiones con el presidente y Manzur, logró la inclusión de obras públicas que estaban previstas para los municipios misioneros en el proyecto de ley de presupuesto nacional por la suma de $96.000 millones. Ello se concretó en una reunión del que también participó el ministro de Coordinación de Gabinete, Ricardo Wellbach y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Según citó en forma posterior el gobernador, se consiguieron fondos para obras en los 77 municipios, en materia de energía, para educación y la compensación de las acreencias pendientes de Anses, regalías y compensaciones atrasadas, que Nación se comprometió acreditar durante este año. Se sumó el avance para implementar herramientas jurídicas que se asemejan a una zona franca que permitiría a Misiones como provincia fronteriza mantener competitividad.

Con números favorables

Hasta los más incrédulos terminaron sorprendiéndose cómo Misiones terminó el año con números positivos. Desde la generación de empleo, que está claro es aún insuficiente por la cantidad de jóvenes que están en plena demanda. También hay una pobreza creciente que amerita una profunda mirada. Pero, actividades como el comercio y muchas industrias, están en su mejor momento, por potenciarse el consumo interno como gastronomía, sumado a los planes Ahora o por un alto nivel de demanda interna y externa, que ahora se va acomodando con un piso menor de demanda y precios comparados al boom registrado en plena pandemia como el caso de la foresto industria, el té, la yerba y otros productos. A su vez, en el último tramo del año volvió a repuntar el turismo, con mayor circulación favorecido por la elevada vacunación y cuidado sanitario. Desde la gestión destacan que cerró un buen año sin apelar al endeudamiento y se muestran esperanzados en conseguir más resultados positivos, con el proceso de formación de los jóvenes para enfrentar demandas laborales en el campo de las nuevas tecnologías y a otras oportunidades que van surgiendo en Misiones.

Más vuelos

La otra buena noticia de la semana tiene que ver con la incorporación de más vuelos hacia y desde Misiones, que permite a la provincia avanzar hacia la consolidación como destino turístico y de eventos corporativos. El propio presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, acompañando al ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens, llegó a Misiones para sellar el acuerdo entre el gobernador Herrera Ahuad, el ministro de Turismo en la tierra colorada, José María Arrúa, el ministro Wellbach y el intendente de Posadas, Leonardo ‘Lalo’ Stelatto. La rúbrica permitirá a Misiones, ampliar frecuencias entre Posadas y Buenos Aires, añadir trayecto a Córdoba y más vuelos para Iguazú y con otros destinos. Representa todo un cambio de época porque de esta forma se dejará de pasar por Buenos Aires y los recorridos serán directos a destinos.

Un fuego que preocupa

La crisis climática que generan sequías prolongadas y vientos fuertes que alimentan las llamas, volvió a provocar numerosos focos de incendios tanto en Misiones como en otras provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut y Entre Ríos. Allí vuelve a acentuarse la mirada además sobre la política del manejo del fuego, pero también la reiterada negligencia de los ciudadanos que se repiten, al quemar basura o hacer algún fuego que luego se vuelve incontrolable. Esto hizo que, desde la Nochebuena y Navidad, comenzaran a propagarse y se extendieran toda la semana, los incendios forestales en distintos puntos de la provincia hasta avanzar hacia una veintena de municipios. Ello se da en un año que concluyó con fuerte escasez de lluvias que según los expertos se debe a la fuerte presencia de La Niña, que enfría las aguas del océano Pacífico. Tal fenómeno recién desaparecería entre marzo y abril. Datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Cerro Azul, indica que el año cerró con un déficit del 26% por debajo de lo habitual. Como ello también afecta claramente al consumo o abastecimiento regular. Por ello, el gobernador anunció en la semana, la prórroga de la emergencia hídrica en toda la provincia por seis meses más. Allí se exigen disponer diversas medidas para mitigar las consecuencias del déficit hídrico.