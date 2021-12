Arranca el gran festival en un renovado anfiteatro

jueves 02 de diciembre de 2021 | 6:08hs.

Con la presencialidad y la emoción del reencuentro como marcas distintivas abre esta noche el 52° Festival Nacional de la Música del Litoral y 14° del Mercosur en un anfiteatro Manuel Antonio Ramírez remozado para mayor comodidad e inclusión.

La fiesta mayor de la música del Litoral de la tierra colorada se desarrollará en cuatro veladas -cuatro antorchas, como eran conocidas las jornadas festivaleras en sus años tempranos-, que se iniciarán a las 20, y en cada una se destacará la presentación de un artista convocante en el plano nacional, además claro, de los queridos referentes locales de los ritmos de la región.

‘Orgullosos de nuestras tradiciones’ es el lema de esta edición que marca la vuelta a la presencialidad con aforo completo y luego de que el año pasado por la pandemia se debió hacer en formato audiovisual para televisión y sin público.

En la noche inaugural se espera la actuación estelar del cantautor rosarino hacedor de hits Coti Sorokin, en tanto mañana los posadeños podrán escuchar las composiciones de Chango Spasiuk que regresa al anfiteatro junto a su banda y también a Sergio Galleguillo. Asimismo, el sábado el plato fuerte será el show de Jorge Rojas y el domingo, el cierre del festival estará a cargo de Soledad Pastorutti.

Por supuesto, que sobre el escenario mayor Alcibíades Alarcón también pasarán solistas y grupos de gran trayectoria en la región y también, jóvenes promesas del folclore y los sonidos de Misiones.

Asimismo, se hará presente la danza con los distintos ballets y en la explanada del anfiteatro funcionará la peña con escenario propio, camiones de comida y mesas y sillas.

“De los escenarios más bellos”

Chango Spasiuk en entrevista telefónica con El Territorio expresó estar muy contento con su presentación del viernes. “Hace muchos años que no voy a tocar al Festival del Litoral, hace muchos años que no toco en el anfiteatro, hace mucho que no toco para los posadeños, así que me da mucha alegría”.

Junto a su banda prepara un repertorio especial y adelantó: “No voy a estar presentando puntualmente ningún disco, voy a armar un repertorio para el festival, que tendrá algo de ‘Tarefero de mis pagos’, ‘Pynandí’, ‘Otras músicas’, de producciones que tienen mucho valor para mí”.

El acordeonista apostoleño reconocido en el mundo, y que este año ganó el Premio Gardel al mejor álbum de chamamé por ‘Hielo Azul Tierra Roja’, grabado en Oslo junto al guitarrista Per Einar Watle, y que prepara un nuevo trabajo para el año que viene, reflexionó acerca de la importancia del festival en su carrera y en su vida: “Me trae muchos recuerdos, cuando en el año 87 estaba en la Facultad de Humanidades y estudiaba Antropología y estudiaba música en la Escuela de Música de Posadas, toqué con Fermín Fierro. Él había llegado de Europa y armó un grupo y yo toqué el acordeón con él en esa edición y toqué también con el grupo que tenía en esa época”.

“Siempre tengo recuerdos del festival, es uno de los escenarios más bellos, con ese Paraná al fondo y esa Encarnación más allá, es un lugar muy poderoso. Y siempre está el plus extra de tocar para tus comprovincianos, uno por más que haya tocado en muchos escenarios del país y del mundo siempre tocar para tu gente es algo que tiene mucha fuerza y entusiasma”, ponderó.

Programa

Hoy

Orquesta Folclórica Provincial

Región cultural de centro

Okarajazz

Gervasio Malagrida

Ballet Folclórico Municipal

Lucas Segovia

Flores a los Chanchos

Diana Amarilla

Tinku Marka

Sergio Riquelme

Chamalambo

Ha’e Kuera Ñande kuera

Coti Sorokin

Pablo y su grupo

Mañana

Banda de Música Municipal

Amanda de Colombia

Diego Benítez

Pamela Ayala

La Guitarreada

Ballet CC

Chango Spasiuk

Fabián Meza

Gicela Méndez Ribeiro

Rulo Grabovieski

Ballet CC

Los Menchos del Chamamé

Fernando Rosa

Sergio Galleguillo



Para tener en cuenta

Las entradas salen $300 por noche, hay un pase especial de $1.000 para las cuatro jornadas. Se adquieren en las plazas San Martín y 9 de Julio. No pagan entrada:

-quienes acudan con trajes típicos

-menores de 12 años

-personas con discapacidad y un acompañante