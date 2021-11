Libertarios se quedaron con el cuarto lugar y el PO fue quinto

lunes 15 de noviembre de 2021 | 3:30hs.

Por una diferencia de 400 votos, la lista de Libertad, Valores y Cambio logró ayer posicionarse en el cuarto lugar en las actuales elecciones para diputados nacionales en Misiones. La boleta llevó a Ninfa Alvarenga como primera candidata y desde el espacio se resaltó el crecimiento constante que tuvieron desde su presentación este año. El partido alcanzó los 22.773 votos (3,63%), mientras que el Partido Obrero, con Eduardo Cantero como primer candidato, logró 22.378 (3,57%) votos. Ambos espacios coincidieron en valorar la participación y el poder hacer conocer sus propuestas a pesar de la polarización entre los principales frentes electorales.



“El balance de nuestra participación es muy positivo, en junio no nos conocía nadie y sacamos 9.000 votos. En las Paso llegamos a 20.000 y ahora nuevamente estuvimos superando ese piso”, comentó ayer Ninfa Alvarenga en diálogo con El Territorio.



La candidata destacó que alcanzaron a participar con fiscales generales en 20 localidades misioneras. “No teníamos fondos para movilizar gente, lo hicimos todo a pulmón, con la ayuda de muchos simpatizantes. Esperamos los votos de las otras localidades sabiendo que al no tener representantes podíamos perder hasta 1% del total de nuestros votos”, explicó y contó que siguió los datos desde su casa en constante intercambio de mensajes con sus partidarios en el interior de la provincia.



Fuerte polaridad

Por su parte, Eduardo Cantero analizó que la jornada electoral fue buena y valoró mantener el caudal de votos visto en las paso. “En términos de participación se logró cubrir una gran cantidad de escuelas en la provincia, creemos que en las localidades que participamos tuvimos una buena elección”, comentó.



Recordó que con sus limitaciones también les restó tener que ofrecer su propuesta ante la fuerte polaridad de las dos principales fuerzas. “Nos tocó estar en el medio de una campaña nacional, con todos los medios nacionales fogoneando una fuerte polaridad. Y después ni hablar de competir contra la gran movilización que en la provincia mostró el Frente Renovador en esta elección”.



También proyectó que más allá del resultado “seguiremos trabajando para consolidar nuestro partido y a partir de ahí también organizar a los trabajadores para resistir el ajuste que se viene. No importa quién gane, el ajuste es algo que van a implementar”, comentó. Cantero, que ayer votó en Aristóbulo del Valle, analizó también que en su localidad hubo un bajo nivel de participación que llegó al 64%.



Problemas generales

Tanto desde Libertad, Valores y Cambio como desde el Partido Obrero analizaron que no pudieron estar con fiscales en todas las localidades de la provincia. Por eso evaluaron que su desempeño fue bueno a pesar de lidiar con algunos problemas, que según explicaron se pudieron ir solucionando.



“Tuvimos algunos problemas en Iguazú, que no dejaron entrar a los fiscales generales pero por suerte se fueron solucionando. En general en todos los lugares donde tuvimos fiscales el control fue muy tranquilo”, comentó ayer Alvarenga.



Por su parte, Cantero apuntó que “hubo menos problemas que en las Paso. Sobre el final pudo haber algunas equivocaciones cuando no dejaron entrar a algunos fiscales pero es algo que se solucionó hablando”, explicó.