Tendencia: reemplazan las sidras por cervezas

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Comerciantes de la zona Sur de la provincia y el Alto Uruguay esperan importantes subas de precios en productos navideños y de temporada, indicaron a El Territorio. En el caso de San Javier, Nicolás Natividade, un comerciante minorista y mayorista, dijo que “sidra todavía no trajimos y cuando traigamos será muy poco porque tenemos la referencia de los últimos años y ya la gente no consume como antes. Se toma mucha cerveza, la que justamente está sufriendo paulatinas subas; en cuanto al pan dulce, sí compran”.

Ulises Giménez, de la misma localidad, señaló que “está todo muy quieto con respecto a los artículos navideños, es que las subas son importantes. Nosotros ya tenemos hace varias semanas pan dulce, sidra, budines, pero la gente no está comprando, algunos que otros clientes llevan un pan dulce para el mate, pero no compra como el año pasado. No sé si van a subir mucho estos productos porque no hay demanda, como estamos en la frontera tenemos la expectativa de que si se abre el puerto aquí en San Javier los hermanos brasileños vendrán a comprar porque les conviene por el valor del real respecto al peso argentino”.

Desde uno de los mayoristas y minoristas de Garupá, Don López, comentó que el “pan dulce hoy está a $140 cuando en igual mes, pero del 2020 estaba $100, subió 40%, la sidra está a 180 hoy y en 2020, $112, un alza del 60%. La botella de ananá fizz estaba $175 pero en el 2020 para este mes valía $130 (+35%).

“El espumante es lo que más subió respecto al año pasado, un 97% en valores generales”, comentó Ricardo López encargado del comercio. “En el caso de los productos envasados en vidrio por la escasez de este material se hace imposible mantener la producción, lo que agrava la situación con el precio”, agregó .

En cifras

$180

El precio promedio de una sidra actualmente, cuando en el mismo mes del año pasado costaba $100. Lo que más subió es el espumante (97%).

