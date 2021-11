Pan dulce y espumantes empiezan a ganar terreno en las góndolas

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

Sidras, pan dulce y budines empezaron a mostrarse más en las góndolas de algunos supermercados y almacenes de la ciudad. Si bien falta un mes y medio para las fiestas de fin de año, es tradicional que los alimentos se empiecen a comprar antes. Según comentaron algunos comerciantes, hay pocos cambios frente a los valores de fin de diciembre de 2020. Pero si la comparación es contra igual mes del año pasado se observan subas importantes, ya que los productos tienden a subir al llegar las festividades. Hoy en sidras, hay marcas desde unos 150 pesos hasta unos 200 pesos. En pan dulce por 400 gramos, el producto más económico salen 180 y los de marcas tradicionales (por 600 gramos) en general superan los 400 pesos. “La compra de sidra ya empezó en octubre. No hay mucha cantidad y por suerte los precios dentro de todo están normales. No sabemos qué pasará de aquí a fin de año, porque algunas empresas han tenido problemas con el vidrio. Tal vez las entregas se retrasarán o no se harán. Las sidras en presentación pet (de plástico) no se conseguían más, veremos qué pasa este mes”, comentó Nelson Lukowski, propietario del supermercado Nelson.

Por su parte, Antonio Leiva, del supermercado Nuevo Horizonte, consideró que la demanda por sidras en comercios barriales es cada año más baja. “El abastecimiento de sidra sobra para la demanda que hay. Cada año se vende menos y en general se la toma para algunos brindis. La venta de esta bebida se concentró mucho en grandes supermercados y mayoristas. Hoy igualmente tenemos productos de entre 150 y 180 pesos la botella”.

Cerveza también en suba

Otras bebidas como la cerveza y el vino para estas fiestas también vienen mostrando subas. Martín Oria, comerciante del rubro gastronómico, comentó que “la cerveza tiene dos subas estacionales históricamente. Lo que ocurre ahora es que estamos en una compleja situación inflacionaria, este año tuvo diferentes subas, hay cervezas que encima son importadas y que escasean”. Acotó que los productos de la línea Quilmes subieron el lunes y el otro grupo de marcas todavía no. Y a esto se viene sufriendo la suba frecuente de las bebidas alcohólicas. “Los vinos suben además por los problemas que tienen con el mayor costo de las botellas de vidrio que escasean después de un incendio en una de las principales fábricas”. A todo esto consideró que las subas en las bebidas alcohólicas “se da dentro de la inflación generalizada del país”.



En Iguazú no pedirían reposiciones

En Iguazú muchas distribuidoras no han hecho pedidos a las fábricas para reponer el stock de pan dulce, budines y sidras. Esto se debe a que las ventas el año pasado fueron malas y han quedado gran cantidad de cajas. La mayoría de los budines y pan dulces que están en góndolas tienen fecha de vencimiento en marzo del 2022. Con respecto a la variación de precios se ha registrados aumentos, un pan dulce tradicional con frutas ha subido, dependiendo de la marca entre 50 y 60 pesos. Según el supermercado y las marcas se pueden conseguir entre 260 y 310 pesos. En tanto la sidra también sufrió un aumento de entre 40 y 50 pesos, en góndola los valores oscilan entre 284 y 330 pesos dependiendo de la marca y comercio. Otro de los productos que registró subas es la cerveza, antes de ayer se conseguía un pack de 6 latas a 500 pesos, ayer en góndolas la promoción era de 570 pesos el pack.

