Gauto detalló las prioridades de Misiones a debatir en Diputados

miércoles 03 de noviembre de 2021 | 1:00hs.

La candidata a diputada nacional Claudia Gauto sostuvo que el Frente Renovador es el espacio que con claridad tiene ya definida la agenda que llevará desde Misiones para ser debatido en el Parlamento argentino. Como se sabe, Gauto está en el segundo lugar en la lista encabezada por Carlos Fernández para competir en las elecciones del 14 de noviembre (Fernando Meza se ubica tercero en la boleta).

Afirmó que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) celebradas el pasado 12 de septiembre para definir candidatos, permitió al Frente Renovador clarificar las propuestas con algunos hechos políticos que marcan las agendas. “Por caso, Cambiemos ha presentado y manifestado el proyecto de flexibilización laboral que hoy se está tratando y el Frente Renovador de la Concordia se ha comprometido con cada trabajador misionero a no acompañar ningún tipo de iniciativa que implique algún tipo de regresión en los derechos de los trabajadores”, dijo la candidata a diputada nacional en diálogo con El Territorio.

¿Cuál es la agenda del Frente Renovador para elevar al Congreso?

La agenda del Frente Renovador en el Congreso de la Nación ha sido claramente definida por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. No solamente lo que es la zona especial aduanera que se había trabajado previo a las Paso y establecimos nuestra decisión de plantear la nueva incorporación al presupuesto nacional y de no hacerlo, volver a plantear el año que viene. Sino además, el gobernador ha hecho un reclamo histórico que es de una compensación ambiental, se ha mesurado cuál es el reclamo a Nación junto con el otro planteo realizado al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación (Sergio Massa) pidiendo la incorporación de 300 mil millones de pesos en obras e infraestructura, caminos, cloacas, hospitales, escuelas y 5.000 viviendas, sobre las que Misiones viene desfinanciada desde el año 2015 a la fecha; es decir, los dos gobiernos nacionales han desfinanciado absolutamente los aportes para las viviendas, algo tan necesario e imprescindible que además genera tantas manos de obra. Es decir, la agenda de los diputados del Frente Renovador ya está marcada por estas gestiones y el gobernador condicionó el apoyo del presupuesto nacional del año que viene a la incorporación de estos dos reclamos. En lo personal de acceder a la banca, también le añadiría cuestiones referidas al genero y más oportunidades a las mujeres.



¿Los vecinos entienden los alcances de las cuestiones macro planteadas por Misiones?

Se entiende y por eso son importantes las reuniones que estamos haciendo. Porque más allá de la definición operativa o ejecutiva y política del gobernador de la provincia, también es importante reunirnos como lo hemos hecho con las cámaras de la construcción para hablar de este tema de la agenda de obras de infraestructura, la reunión con los sectores vinculados al medioambiente y, sobre todo, el diálogo con cada ciudadano. En las reuniones pequeñas, explicamos por qué es importante que el bloque de la concordia se mantenga con los tres o cuatro legisladores que son nuestras expectativas (actualmente vencen los mandatos de dos legisladores de la renovación, Ricardo Wellbach y Flavia Morales y continúa, Diego Sartori). Somos los únicos independientes y, realmente, estamos gestionando necesidades muy concretas. Mi idea es llevar una agenda legislativa y la otra, la política que el gobernador marcó, como las cuestiones solicitadas a Nación y acompañaremos. La idea es no pelearnos en cuestiones endogámicas que plantea el puerto de Buenos Aires, porque ellos no conocen nuestras realidades y lo peor es que no nos escuchan. Al ser independientes, la voz que tenemos en el Congreso tiene un peso muy diferente y no ser un legislador más en un bloque multitudinario cuya agenda es otra.



Tras las primarias, todos los espacios revisaron cómo enfrentar las elecciones del 14 de noviembre. ¿Qué observaron en el Frente Renovador?

Hubo mucho más movimiento de la militancia y las agrupaciones renovadoras. Porque la lógica es distinta. En septiembre, sabíamos que no teníamos internas, lo cual traccionaba de una manera distinta. Ahora, la competencia será boleta a boleta y somos un espacio completo los que competimos y ha sido una fortaleza para el Frente Renovador. De cualquier manera, los votos se cuentan de a uno después de las seis de la tarde. Y hasta último momento, se sigue militando.



¿Qué le implica en lo particular como desafío ser candidata?

Con muchas expectativas y ganas de poder ser la voz de los misioneros y en lo particular, ser la voz de las mujeres misioneras en el Congreso de la Nación, con temas estructurales. Y conseguir más políticas públicas y no los productos enlatados a nivel nacional, porque las misioneras tenemos otros problemas y no es lo mismo lo que necesita una mujer de Pozo Azul que lo que necesita una mujer en La Matanza. Y la Nación siempre pretendió con sus políticas, uniformar a todas las mujeres del país y eso no puede seguir pasando. Claramente hay problemas que son transversales y que no tiene que ver con la cuestión geográfica, pero hay que adaptar a las realidades locales y es mi compromiso de hacer esas gestiones.