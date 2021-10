Vuelven las sesiones presenciales en la Cámara de Diputados

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:02hs.

El Congreso de la Nación se puso a tono con las diferentes medidas de flexibilización de las restricciones que rigen desde marzo del año pasado y volverá a sesionar de manera presencial el próximo martes al mediodía, en una mega sesión, que se podría extenderse hasta miércoles, porque se espera un largo debate político a dos semanas de las elecciones legislativas.



Se trata de la primera sesión de la cámara baja en la que los diputados estarán sentados en las bancas del Congreso de la Nación y volverán a verse personalmente cara a cara desde marzo del año pasado, cuando debido a la pandemia de coronavirus se implementó un sistema de sesiones mixtas en las que sólo una minoría asistía físicamente al recinto y la mayoría se conectaba por videollamadas desde sus domicilios en las distintas provincias argentinas.



Para esa primera vez de vuelta a la presencialidad, después de un año y siete meses con escasa actividad parlamentaria ya se pasó el plumero a todas las bancas que volverán a ser ocupadas el martes al mediodía por los representantes legislativos de todo el país. Pero muchos diputados nacionales arribarán a esta ciudad desde hoy a la noche y mañana por la mañana para asistir a la maratón de reuniones de comisiones que se realizarán durante todo el día lunes para dictaminar algunas cuestiones que el martes bajarán al recinto.



La sesión especial comenzará el martes al mediodía pero debido al extenso temario y a la efervescencia preelectoral que activa discursos más que acalorados, es muy posible que este primer debate post pandemia se estire hasta el día miércoles. Una especie de trasnoche parlamentaria para que nadie se quede con las ganas de hablar después de tanto tiempo de silencio legislativo.



Esta primera sesión presencial será posible por el acuerdo alcanzado hace diez días entre los jefes de la mayoría de los bloques de la cámara baja que incluyen al oficialista Frente de Todos a la oposición de Juntos por el Cambio y a los demas bloques minoritarios como el Frente de la Concordia de Misiones, Consenso Federal, Córdoba Federal; Juntos Somos Río Negro; Movimiento Popular Neuquino; Progresistas; Socialista y Acción Federal.



Ese acuerdo para sesionar aseguró que no pase lo que sucedió a principios de mes, cuando desde el oficialismo se convocó a una sesión pero ante la ausencia de la oposición no se logró el quórum necesario para producir el debate legislativo y la sesión no pudo ser.



Para evitar una situación similar, esta vez se logró un temario consensuado entre las mayorías que incluye entre otras cuestiones los proyectos de ley de etiquetado de alimentos, de políticas para personas en situación de calle, de beneficios para el sector viñatero, la ley ovina y la cesión de una serie de inmuebles de Nación a municipios entre los que figura una a favor del municipio de Montecarlo.



A pesar de que todos los proyectos que figuran en la lista del temario a tratar en el recinto fueron el resultado de un acuerdo político entre los distintos espacios que componen la cámara baja y por lo tanto se estima que lograran ser aprobados, la cercanía de la fecha electoral del 14 de noviembre generará un clima de fuertes cruces entre las bancadas donde cuestiones como la inflación, el congelamiento de precios por decreto, el estado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el frizado proyecto de presupuesto nacional para el año próximo y la situación de tensión con algunas comunidades mapuches de la patagonia serán parte de la mecha que se encenderá apenas se inicie la sesión.



Lunes con maratón de comisiones

Mañana habrá un súper lunes en la Cámara de Diputados de la Nación con reuniones de comisiones a lo largo de toda la jornada. La maratón se iniciará con la reunión de la comisión de Legislación del Trabajo que deberá dictaminar la modificación de la ley 11.317 y la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Ambas correcciones están relacionadas a cuestiones referidas a discriminaciones por razones de género y equidad laboral.



A esa comisión asistirán después del mediodía los ministros de Trabajo Claudio Moroni y de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta para exponer sobre el proyecto de ley del gobierno nacional denominado ‘Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo’.



También se reunirá la comisión de mujer y diversidad para aprobar el procedimiento médico asistencial pensado para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.



A la tarde será el turno de la comisión de familia para dictaminar el régimen de protección integral del niño y adolescente con cáncer. Se trata de un proyecto de ley que busca crear un programa nacional de oncopediatría.



Finalmente a las 17 horas se reunirá la comisión de presupuesto para abordar el proyecto de alivio fiscal que ayude a fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el Covid-19.



La maratón de reuniones presenciales de comisiones continuará en la mañana del martes, cuando se congregará la comisión de discapacidad para designar la fecha del 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille en adhesión al día mundial de este sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas o con disminución visual.



También se planea dictaminar un proyecto de ley que adopta el símbolo de accesibilidad universal. Actualmente el símbolo está representado por una persona en silla de ruedas pero la idea es adoptar el logotipo diseñado por la Organización de Naciones Unidas (Onu) que hace hincapié más que en una discapacidad específica como puede ser la silla de ruedas para las personas impedidas de caminar, una figura humana con los brazos abiertos y rodeada por un círculo.

Una ley para advertir los alimentos poco sanos

El proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable más conocido como de etiquetado frontal de alimentos podría ser convertido en ley el próximo martes si logra el acompañamiento de la mayoría de los diputados nacionales durante la sesión.



Se trata de una iniciativa legislativa que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación y que propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.



El proyecto de ley determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.



También prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad de productos que contengan algunos de los sellos de advertencia, porque los ubica en grupo de alimentos no saludables para el crecimiento de los niños y adolescentes.



De acuerdo a la normativa que será tratada el martes próximo, cada alimento de acuerdo a los niveles de excesos que contenga podrá tener uno o más sellos octogonales. Aquellos productos que tengan al menos un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes en su empaquetado.Tampoco podrán ser vendidos en los kioscos de las escuelas.