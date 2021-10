Martín Arjol: No tengo dudas que el resultado va a ser aún mejor

lunes 04 de octubre de 2021 | 11:43hs.

Juntos por el Cambio presentó la lista con la que el 14 de noviembre disputará las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación que se ponen en juego en Misiones. Martín Arjol (UCR), Florencia Klipawka (Activar) y Cristian Klingbeil (UCR) serán los tres miembros titulares de la lista que contará además con el apoyo del Pro, que aunque no logró incluir candidatos en la nómina se comprometió a acompañar el proceso como miembro de un espacio político que ambiciona con repetir el buen resultado de las elecciones del 12 de septiembre pasado.

En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de septiembre, Juntos por el Cambio fue la fuerza política que más votos consiguió para la disputa interna. Fueron 244.703 votos los que sumaron los 5 candidatos del espacio, ahora encolumnados detrás de la lista que encabeza Arjol. Con ese nivel de votos superó a la participación del Frente Renovador y al Frente de Todos, que obtuvieron 198.398 y 107.510 respectivamente.

El objetivo que se propuso ahora de Juntos por el Cambio es mantener, e incluso ampliar, esa base de votantes. “No tengo dudas que el resultado va a ser aún mejor”, afirmó Arjol en la mañana de este lunes al presentar la lista en un encuentro en el que estuvieron presentes los referentes de todos los espacios que conforman el frente.

Allí Arjol destacó la unidad del espacio, y lo ejemplificó con la actitud de los demás candidatos de la interna, quienes se comunicaron con el ganador, apenas conocido el resultado, para ponerse a disposición de cara a la elección de noviembre. Y lo hizo, además, diferenciado la realidad del frente de la realidad del gobierno nacional.

“El gobierno nacional mostró que no tiene rumbo la Argentina. Que a las dificultades sociales y económicas le sumó una dificultad política, le sumó peleas internas mostrando falta de empatía hacia la situación que mostraban los argentinos. Por eso es importante ratificar este conjunto, porque nadie es dueño de los votos y hay que salir de nuevo a hablar a los misioneros y a trabajar para que el resultado de las Paso sea ratificado, corrigiendo el rumbo de Argentina”, afirmó Arjol ante la prensa.

El candidato a diputado nacional afirmó además que “las últimas elecciones fueron un resultado de conjunto, de equipo. Y ese es el equipo que hoy presentamos. Y lo hacemos porque estamos dispuestos a construir una Argentina distinta” y agregó que “entendemos que el camino es juntos, hacia un sentido en el que vamos a decir basta”.

Indicó también que el espacio trabajará en conjunto “con la misma convicción con que lo hicimos en las elecciones anteriores, para ratificar esa corrección del rumbo”. Allí, además, llamó a los misioneros que no fueron a votar para que participen el 14 de noviembre, “es necesario que vayan a votar. Créanme, y si no miren lo que pasó después de la elección anterior, como si fuera una vacuna, de un día para el otro, se terminó la pandemia”, explicó y fundado en eso invitó “a todos a volver a ratificar este rumbo, y a los que no fueron a votar que vayan”.

Sobre el contexto político afirmó que este espacio pertenece a un esquema nacional “porque tenemos una visión de Misiones y de Argentina en el mundo. Misiones no es una isla, es una parte de esta Argentina. Y muchos de los problemas que tenemos, los compartimos con esta Argentina”. Y agregó que “para nosotros es prioritaria la defensa de los intereses de los misioneros. Cada uno de los que ocupa una banca en el Congreso, no tiene ninguna limitación ni política ni ideológica para plantear la necesidad de que la provincia tenga las herramientas necesarias para que los empresarios y emprendedores puedan competir”.

Por último, convocó a todos los sectores de Juntos por el Cambio a trabajar mancomunadamente. “La Argentina nos necesita juntos, trabajando sin diferencias políticas, planteando un rumbo en donde podamos generar un futuro para nuestros hijos. Porque hoy su futuro es el aeropuerto más cercano para irse. Así que este espacio va camino a consolidar el resultado de septiembre para corregir el rumbo de la Argentina y poner en agenda los problemas que tiene la provincia”, concluyó.