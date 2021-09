Arrúa: “Queremos un turismo seguro y ordenado”

miércoles 29 de septiembre de 2021 | 9:07hs.

El Ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa celebró la apertura del puente internacional Tancredo Neves y manifestó que es el segmento internacional comenzara tímidamente, no obstante aclaró que no se busca volver a un turismo de aglomeración y sobre ventas, sino que el objetivo es brindar servicios de calidad y que la cantidad de pernocte se mantenga en 5 noches. Para ello trabajan en el apoyo de las empresas que aún no han abierto sus puertas con créditos que les permitirá a los propietarios poner en condiciones los establecimientos y así recuperar las plazas hoteleras con las que contaba el destino Iguazú antes de la pandemia.

“No quiero más ese turismo de aglomeraciones, de sobre venta, queremos una actividad más segura, más responsable con un flujo turístico que se extiende por toda la provincia, no busco perder esas 5 noches que hoy el turista disfruta en Iguazú con la frontera cerrada. Buscamos que con la frontera abierta la cantidad de noches de pernote aumente a 8 o 10 noches” comentó Arrúa.

Con respecto al aumento progresivo de visitantes que viene registrando Iguazú Arrúa manifestó “hay que buscar un equilibrio en esta etapa de apertura de la frontera. Hay que cuidar al Misionero que viene a cataratas, a los turistas nacional que ya reservo con el pre viaje y promocionar para que el turistas extranjero comiencen a visitar el destino”

Haciendo referencia a las plazas hoteleras Arrúa aclaro que esta semana han entregado 15 créditos en Posadas y Zona centro por 30 millones de pesos, además la semana pasada se han firmado otros en Iguazú la semana pasada. “seguimos conteniendo, seguimos acompañando en este proceso donde todo se está levantando y que en pocos días con la apertura de la frontera se va a ir reflejando con la llegada de visitantes primeramente de los países limítrofes y luego de extranjeros de diferentes países del mundo”

Actualmente los operadores turísticos tienen las miradas puestas n el próximo fin de semana extra largo que ya cuenta con un buen porcentaje de reservas que podría potenciarse con la apertura de la frontera ante la posibilidad de eliminar ciertas limitaciones permitiendo que brasileños de diferentes puntos del país arriben a Cataratas.