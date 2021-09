Industriales y constructores locales también señalan baja en los pedidos

lunes 27 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Desde los aserraderos y fabricantes de viviendas de madera perciben una leve baja en los pedidos de actividad para sus productos. Según se explicó a El Territorio, la tendencia responde tanto a factores externos como internos del país. Por un lado se apuntó a menores posibilidades de exportación y por otro a una menor demanda por parte de los constructores (ver Materiales en suba...).



Cristian Gruber, directivo del Establecimiento Don Guillermo, en Santiago de Liniers, explicó que por costos logísticos internacionales en alza, menos aserraderos de Misiones están logrando mantener exportaciones. Y a comparación del 2020, la construcción ya no demanda tanta madera para nuevos proyectos.



“Se nota una baja en la demanda de pedidos. También hay un poco más de cheques y menos efectivo. A nivel internacional lo que se complicó fue la logística con todo lo que está pasando con la escasez de contenedores a nivel mundial. El aumento de los fletes hace que haya más competitividad por los precios y eso presiona los precios que pueden pagarse por los productos que se envían. Esto empezó a provocar que algunas empresas dediquen más producción al mercado interno”, comentó el también directivo de la Asociación Maderera de Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap).



Menor movimiento frente a 2020

Gruber observó también que en el mercado interno “la actualización de precios llegó a un tope y por ello la rentabilidad de los aserraderos comenzó a bajar. En cuánto a la construcción, hay demanda pero no es tanta como ocurría en 2020. Hoy mucha gente hizo su inversión y por ello no hay tanto movimiento de pedidos. Por esto hoy se pueden atender a más clientes y tratar de diversificar productos para estabilizar la demanda”.



Vale recordar que en 2020, en el inicio de la pandemia mucha gente dedicó recursos a remodelación de espacios y esto generó una demanda desbordante de pedidos de madera. En algunos casos los pedidos a industrias del asserrío debían hacerse con varias semanas de anticipación para poder satisfacerse.



Remarcó que el contexto actual “no es una situación crítica, pero se nota que cada vez se vende menos. Se nota más en la limitación del comercio internacional porque el dólar se está planchando y los costos cada vez pesan más”.

Venta de casas de madera en el país se está planchando, alertan