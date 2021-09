Exportaciones treparon al máximo en una década

jueves 23 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

En agosto Argentina tuvo un superávit comercial 2.339 millones de dólares, el más alto desde noviembre de 2019, según informó el Indec ayer. La mejora fue traccionada por un fuerte incremento de las exportaciones, que tuvieron el mejor agosto desde 2011 y treparon a su nivel mensual más alto desde mayo de 2013.

De acuerdo con los números oficiales publicados ayer, las ventas externas alcanzaron los 8.093 millones de dólares en el octavo mes del año, lo cual significó un incremento anual de 63,3%.

El principal aporte a este salto provino de los envíos de productos primarios, que crecieron un 69,2% anual (+U$S 1.136 millones) y representaron el 34,3% de las exportaciones totales. Dentro de este segmento, los mayores ascensos se dieron en cereales por U$S 564 millones, y en semillas y frutos oleaginosos por U$S 426 millones.

También se destacaron la contribución de las manufacturas, tanto de origen agropecuario (MOA) como de origen industrial (MOI) ya que entre ambas aportaron U$S 1.619 millones adicionales en comparación con las ventas de agosto del año pasado.

