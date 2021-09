VamosAZoomAr volvió a Posadas con historias inspiradoras

lunes 20 de septiembre de 2021 | 16:02hs.

Pasadas las 19, Belén Hernández abrió el evento que comenzó con música en vivo del misionero Gonzalo Bernal: “Estos dos últimos años no han sido fáciles para nadie, pero es importante hacer hincapié en quienes, a pesar de todo lo que podía llegar a pasarles, han puesto el hombro para salir adelante”.

Y este año, resaltó la conductora, “VAZ hará foco en nuestra casa. El planeta, como la casa grande, y nuestra pequeña porción de tierra, como la casa propia. O la falta de ella”.

VAMOSAZOOMAR es una fundación que nace hace 6 años en el NEA con un objetivo muy claro: conectar, visibilizar y potenciar a personas y proyectos que inspiren e impacten positivamente en las comunidades para construir una sociedad más justa.

“Hoy volvemos a Misiones, lugar donde se gestó esta iniciativa con una gran noticia -dijo Hernández- VAMOSAZOOMAR es una fundación y para llegar a esto hemos dado muchos pasos durante estos 6 años, y el impulso más importante vino de la mano de 2 organizaciones que son fundadoras de este sueño: FAMILIA BERCOMAT y TECHO”.

Luego, Gabriela Diblasi (Directora Comercial de Familia Bercomat y Vicepresidenta de VAMOSAZOOMAR) y Florencia Drucker (Directora Ejecutiva de TECHO Argentina y miembro fundador de VAMOSAZOOMAR) presentaron a la primera oradora de la jornada: la arquitecta Ileana Rossi (Santa Fe) que habló de la creación de Mujeres a la Obra, organización que capacita mujeres en distintos oficios relacionados con la construcción.

“A mi no me daba igual ver que soy minoría en la obra, y además profesional, no me da igual que los puestos de toma de decisión sean ocupados mayoritariamente por hombres. No me da igual que los representantes sindicales sean casi siempre hombres”, dijo y contó que en un momento su “suerte” le estaba generando incomodidad.

Después Belén señaló que, además de la problemática de género en la construcción, también está el “de la vivienda en sí misma”.

“Como comentábamos al comienzo, TECHO es uno de los fundadores de VAZ y en todos nuestros eventos tenemos una vecina o un vecino que nos da la posibilidad de conocer en primera persona esta problemática”, agregó antes de presentar el módulo multimedia sobre Crisis Habitacional encabezado por la actriz Mey Scapola Morán, el arquitecto Fernando Murillo y la referente de TECHO Gabriela Arrastúa.

Luego fue el turno de la segunda oradora, Mirta Abreu de Oberá, Misiones, fundadora de “Sachecitos”, proyecto ganador del premio Grandes Zoomadores en 2015 y sobre el cual contó en su charla.

“Un día entré a casa. Había varias costureras trabajando allí. Las miré y les dije “Quiero hacer pilotos con sachet de leche y yogur” y a pesar de que al principio la miraron raro, esa idea se convirtió en una herramienta para que los chicos de áreas adversas puedan asistir al colegio los días de lluvia.

Seguida por Araceli Ledesma, referente de TECHO, vecina del Barrio Lagomarsino del Gran Buenos Aires que habló del modo en que habitamos los lugares donde vivimos a partir de una experiencia personal pero con números concretos: “En 7 de cada 10 barrios populares las comunidades se organizan para salir de esta situación de vulnerabilidad; En 7 de cada 10 barrios donde TECHO trabaja, son las mujeres quienes participan activamente y se involucran para lograr las mejoras en sus barrios. Y el total de los barrios populares se organizaron para enfrentar la crisis poniendo el cuerpo en la pandemia”.

Antes de anunciar al último orador, Belén Hernández presentó el bloque de Crisis Climática Ambiental que en diciembre pasado fue presentado en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires y del que participaron Nicole Becker de Jóvenes por el Clima, el biólogo Martín Kowalewski y la periodista Soledad Barruti, entre otrxs.

Y cuando por fin le tocó su turno, Julio Pereyra, habló de su proyecto de educación itinerante, Escuelita Caminos de Tiza de Puerto Rico. Misiones.

“Mi Autismo, trastorno de la conducta y sensorio- experiencial; y mi estenosis valvular severa -una cardiopatía congénita- no me definen”, dijo y aseguró que ejerce su rol como educador “convencido que trabajo con niños no con diagnósticos, que educo no curo, y que la Lengua de Señas, el Braille, la Comunicación Alternativa son solo anécdotas y excusas detrás del objetivo de atender, entender y honrar las diversidades humanas, no solo las que se escriben en un papel médico”.

Así, VAMOSAZOOMAR cerró su regreso a Misiones con un evento distinto. De la mano de varias organizaciones y empresas del rubro de la construcción, ahora seguirá recorriendo el país para conectar, potenciar y visibilizar a personas y proyectos increíbles.