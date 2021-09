Alberto, sobre la crisis en el gabinete: “no me van a obligar con presiones”

viernes 17 de septiembre de 2021 | 5:15hs.

Entre reproches y trapitos al sol, la crisis en el gobierno tras la derrota en las Paso sumó ayer un nuevo capítulo. El presidente Alberto Fernández, primero, y la vice, Cristina Fernández, después, expusieron sus argumentos, se atacaron mutuamente y, finalmente, dejaron entrever un camino de salida que, si bien dejará profundas heridas, puede llegar a poner fin al terremoto.

Alberto había primereado señalando vía Twitter: “La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”.

Luego especificó su mensaje a través de un insólito off en on: “Con presiones no me van a obligar”, dijo a Página/12 dando a entender que los cambios llegarían, pero cuando él lo dispusiera. El camino estaba dispuesto. Y Cristina lo recorrió.

Cristina movió las fichas

Caída la tarde y cuando el país esperaba la jugada del kirchnerismo en el ajedrez del oficialismo, la vice difundió una carta. Con solo ver la extensión puede corroborarse la autenticidad de su autoría. Allí señaló que había advertido en reiteradas oportunidades que la situación social estaba tan desatendida que era de esperar que los resultados de los comicios hubieran sido los que fueron.

Cuestionó que a pesar de sus advertencias no fue tenida en cuenta, que la ejecución presupuestaria estuvo muy por debajo de lo permitido para intentar revertir más eficazmente la situación desesperante de amplias franjas de la sociedad.

“No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar ‘muy bien’ las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era ‘no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad’”, explicó.

Pese al tenor de sus reproches por el manejo de la Economía, explicitó que no pretendía la salida de Martín Guzmán, tal como había trascendido el miércoles. A Matías Kulfas y Claudio Moroni, otros de los señalados, ni siquiera los nombró.

Cafiero, el apuntado por CFK

En cambio, descargó toda la artillería contra Santiago Cafiero.

El jefe de Gabinete se reveló así en el único objetivo formal de la movida kirchnerista para oxigenar el Gabinete. Sus horas están contadas. El presidente ya sabe que perderá a su mano derecha y resta ver cómo se logra deshacer el nudo.

Cristina, en un gesto calculado, reveló que incluso le sugirió a su presidente el nombre del sucesor del nieto del fundador de la renovación peronista. Revelando parte de la conversación que el martes mantuvo con Alberto, Cristina señaló: “Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete”.

Además de imponer amablemente el nombre del nuevo jefe de Gabinete, Cristina se cubrió así de que la acusen de querer intervenirle la gestión a Fernández, ya que son conocidas las diferencias que mantiene con el tucumano.

“Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”, concluye la misiva de Cristina.

Un rato antes, Alberto Fernández había hablado públicamente por primera vez luego de la crisis desatada el miércoles, cuando los ministros que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner pusieron a disposición su renuncia.

Con un foco firme en mantener el curso de su gestión, afirmó que “no es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen del camino” iniciado en 2019 cuando asumió el gobierno del Frente de Todos. “La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente”, agregó.

“Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino”, agregó.

Además, agradeció los respaldos recibidos en las últimas 24 horas de parte de otros sectores del peronismo y de la coalición gobernante: “Agradezco el apoyo de gobernadores, de intendentes, de dirigentes del movimiento obrero y de la ciudadanía en estas horas”.



Una diputada insultó a Alberto

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos tildó de “enfermo” y “okupa” al presidente Alberto Fernández en un audio privado que se viralizó ayer. Luego, Vallejos pidió disculpas en sus redes sociales y afirmó que sus palabras se dieron “en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo”. ”Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el okupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana hiciera una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas ”, comienza el audio de Fernanda Vallejos.

