El Gobierno anunció que el CCK pasará a llamarse "Palacio Libertad" | El Territorio

Según adelantaron desde el ejecutivo, la modificación se hará por decreto. En el entorno de Javier Milei plantean que el término elegido “no es partidario”

martes 07 de mayo de 2024 | 17:27hs.

Pese a que en un principio se pensó en bautizar al edificio del ex Correo Central con el nombre de una figura histórica como es el caso de Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento o Bartolomé Mitre, el Gobierno nacional decidió que se llamará "Palacio Libertad". Desde el ejecutivo aseguraron que la nueva designación “engloba el concepto que queremos dar y no es partidario”, a pesar de que se trata de una palabra central en el ideario oficialista. Se estima que la modificación se realizará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, aunque aún no se estableció una fecha en especial.

De acuerdo con los rumores, quien se estaría ocupado de modificar cuanto antes el nombre es Karina Milei, la hermana del presidente. “La decisión está tomada en virtud de que no existe más como tal, no tenemos definido el nombre”, había asegurado el vocero presidencial Manuel Adorni, durante una de sus conferencias de prensa en marzo pasado.

“Se ha decidido finalmente cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre”, había dicho en aquella oportunidad.

Karina Milei es quien está al frente del cambio de nombre.

Cabe destacar que el proyecto de restauración del edificio del Correo Central fue iniciado en el año 2006, cuando se convocó a la obra que adaptó por completo el emblemático edificio porteño con el nombre de Centro Cultural del Bicentenario. En 2012 una ley le impuso el nombre de Néstor Kirchner.

Tiempo atrás, el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, había criticado al Gobierno por el cambio de nombre: “Que le ponga Conan, pero que pare con los despidos en el sector público, lo que importa es la gente, no cambiarle el nombre a un lugar”.

Situado en el barrio porteño de San Nicolás, el actual CCK es un exponente clásico de la arquitectura del academicismo francés. Fue Miguel Juárez Celman quien en 1888 aprobó el proyecto para su construcción. Diseñado por el arquitecto francés Norbert Maillart para ser sede del Correo Central, pero en 1908 el proyecto fue reformulado y terminado casi dos décadas más tarde. Lo inauguró, en septiembre de 1928, el entonces presidente Marcelo T. de Alvear.