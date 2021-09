Vidalvina llegó a los 103 rodeada de afectos

viernes 17 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El año pasado, en plena pandemia, Vidalvina Pintos nos recibió en su casa. Con distancia y elevando un poco la voz, pudimos saber un poco más sobre su historia de vida. A pesar de que ya es un personaje habitual de las páginas de los matutinos. El 2020 rompió con el tradicional y multitudinario encuentro con familiares, ahora la celebración es acotada. Pero, de todas maneras, cada nieto, bisnieto y chozno se alegra de tener una fortaleza en su familia como lo es esta mujer.

Hace unos días nomás cumplió 103 y a pesar de que sufre dolores y achaques de la edad, se mantiene siempre informada, atenta a lo que pasa con los suyos y dispuesta para un consejo.

“Hasta los 100 estaba fuerte. Por lo menos no estaba sorda. Ahora poco veo, me duelen los huesos y me mareo”, deslizó al pasar los 102.

Siempre con buen ánimo y anunciando bendiciones, sigue afirmando que su receta de longevidad va por ese lado, sumando una copita de vino diaria.