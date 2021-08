Alberto: “Quiero que los planes desaparezcan y haya trabajo”

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que quiere que “desaparezcan los planes y haya trabajo”, y destacó que la inversión en Argentina “está creciendo de un modo aceleradísimo” y la economía “esta recuperándose a un ritmo mucho mas rápido de lo que se esperaba”.



“Quiero que la Argentina recupere su ritmo de producción y amplíe el trabajo; que los planes desaparezcan y vuelva el trabajo y esto no se resuelve haciendo desaparecer los planes si no hay trabajo, es que la gente que se quedó al margen del sistema económico, vuelva al sistema y la formalidad”, dijo.



Fernández remarcó asimismo que la “inversión está creciendo de un modo aceleradísimo” y sostuvo que “el que no quiera verlo solamente puede hacerlo por necedad”.



En sintonía, el presidente señaló que la economía “está recuperándose a un ritmo mucho más acelerado de lo que esperábamos”.



“La realidad -puntualizó- es que si uno compara con junio de 2019 el aumento de la inversión es del 14% y los anuncios de inversión del último año superan los 30 mil millones de dólares”, precisó.



“Uno permanentemente ve eso. El otro día viajé a Catamarca, donde se están haciendo los uniformes para el Ejército que en la época de (el ex presidente Mauricio) Macri se importaban de China”, agregó.



En esa línea, ejemplificó que, “para que se den cuenta, se están haciendo los borceguíes de las fuerzas armadas que se importaban de China en la época de Macri”.



En otro orden, Fernández explicó que, lo que “más” le “preocupa en este tiempo en que la pandemia empieza a despejarse porque la vacunación crece mucho, es que la Argentina recupere el ritmo de producción y que amplíe el trabajo”.



Asimismo, precisó que “hubo actividades que sufrieron mucho y a esos tenemos que ayudarlos a que vuelvan a abrir las puertas de sus comercios”.



Apuntó también que “hay un dato de la realidad también” y es que “quien tiene una tienda de ropa con dos empleados en forma informal no le llegó ninguno de los subsidios, como el ATP, se vio obligado a cerrar, y hay que ayudarlo a que vuelva” a producir.