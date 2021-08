De Melo: “La pobreza se tapa con asistencialismo y creemos que no es la solución sino con trabajo y producción”

jueves 26 de agosto de 2021 | 12:01hs.

La referente de organizaciones sociales Graciela de Melo será primera precandidata a diputada nacional por la lista Tierra, Techo y Trabajo que compite en las Paso dentro del Frente de Todos dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7

“Estoy entusiasmada porque se está dando buena retribución del sector que estamos trabajando desde hace 20 años. Nosotros venimos preocupados porque a la pobreza se tapa con asistencialismo y creemos que esa no es la solución sino con trabajo y producción”, aclaró.

Además destacó que piensa resolver varias problemáticas con la construcción de viviendas populares con insumos locales y mano de obra local, “creo que hay una deuda con el pueblo que es el trabajo, la verdad que hay veces que entristece ver a pequeños productores que no pueden trabajar, queremos ir al Congreso para fortalecer este sector porque si no impulsamos la producción no hay reactivación”.

“Creemos que hay salidas y si hay políticas se podrán resolver. Misiones se destaca por ser agraria pero hay tanta desregularización de tierras que hay familias que producen y creo que se tienen que sentar a discutir para regularizar la situación, nuestro sublema tiene que ver con todo esto como también la cultura y educación”, concluyó.