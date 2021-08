Tras descompensación y muerte en la calle, insisten en controles de rutina

martes 24 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Dos hombres, uno de 62 y otro de 54 años se descompensaron y fallecieron en la mañana de ayer en Posadas. El primer caso ocurrió pasadas las 7 en una calle de la chacra 231 y el segundo después de las 9 en la plaza 9 de Julio.

Si bien se buscó asistirlos, el primero murió en la calle y el segundo al llegar al Hospital Madariaga.

Aunque aún era materia de investigación, ambos padecerían problemas cardíacos y de hipertensión. Más allá de la fatalidad, los hechos sacaron a la luz la necesidad de mantener periodicidad en los controles médicos, más aún si la persona tiene factores de riesgo o antecedentes familiares de patologías cardiovasculares o hipertensión. Y además marcan la necesidad de formar a la población en reanimación cardiopulmonar (RCP) para poder asistir en estos casos hasta tanto llegan los equipos médicos.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, el médico cardiólogo Jorge Aguirre dio una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en situaciones similares.

“Lo primero que hay que hacer cuando uno se encuentra en la vía pública es alertar y llamar a la emergencia médica y mientras tanto, hacer los primeros auxilios, ver si la persona tiene pulso, si respira”, señaló.

Y agregó: “Son medidas que la población debe conocer y desde las sociedades científicas, sobre todo las cardiológicas, se trata de formar a la gente en general para que conozca estas medidas. Por eso las personas que trabajan en lugares donde hay mucha circulación de personas deberían saber las reanimaciones básicas porque eso salva vidas, por ejemplo el RCP (reanimación cardiopulmonar), que es lo que se puede hacer en la vía pública”.

En Misiones, el número de emergencias para pedir ayuda y con cobertura en toda la provincia es el 911.

Sobre qué hacer con la persona que está sufriendo un ataque, Aguirre indicó: “Hay que dejarlos en el lugar, no moverlos, y alejar a la gente, que no agolpen todos encima de la persona, que haya uno solo que sea quien comande hasta tanto llegue la ambulancia”. E insistió en no mover al paciente, ya que al caer pudo haber tenido algún golpe o trauma en la cabeza.

Además, explicó cómo los días calurosos impactan en las personas que sufren de hipertensión. “La medicación antihipertensiva hay que tomarla siempre en el horario que le indicó el médico, estar hidratado y el paciente que tiene insuficiencia cardíaca debe hidratarse en base a cómo le indica su médico y controlar el consumo de sal. En verano, o cuando hace calor como ahora, hay que tomar los cuidados necesarios, como ver si no hay que ajustar la medicación y evitar exponerse al sol en horarios del mediodía y siesta. No hacer actividad física en esos momentos y tomarse la presión arterial antes de salir a caminar”, sostuvo el profesional de la salud que también hizo foco en la consulta periódica.

“Cada segundo que se pierde no se recupera más, cuanto antes actuemos es mejor. Desde lo preventivo hay que formar personas porque hoy me puede tocar a mí salvar vidas, pero el día de mañana me pueden salvar a mí”, finalizó.

