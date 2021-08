De hobby a proyecto de vida

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Lo que se inició como un hobby en su etapa de juventud, se convirtió en un emprendimiento. Lucía Villalba (29) en Jardín América, apuntó a la venta de indumentaria para niños, jóvenes y adultos y apostó a su vez a que los clientes realicen la compra con pago electrónico.



“Siempre me gustó la venta, al crecer, me llegó el tiempo de ser madre y se convirtió en una gran ayuda esto de ser emprendedora”, contó Villalba y agregó: “Tener la posibilidad de ofrecer los productos desde casa me posibilitó a su vez poder atender a mis hijas”. La mujer está casada con Mauricio Arce, quién es bombero voluntario y tienen dos nenas.



Hace cinco años ella empezó a vender ropa para todas las edades y hace dos que creó una página en Facebook que utiliza para subir los productos que ingresan. Además, comentó que implementó el pago electrónico cuando decidió vender por redes sociales. “Antes tenía el pago electrónico de adorno y en tiempos de pandemia es donde más se está utilizando”, comentó.



Además de ventas ambulantes y desde la casa, hace tres años también con un grupo de amigas realizan todos los sábados una feria americana. “Antes era en una plazoleta al costado de la ruta 12 y ahora vamos rotando de sitio, un fin de semana a la vera de la arteria y otro en la plaza Belgrano”, dijo.



Primero Villalba vendía prendas que dejaban sus hijas y luego implementó ropa nueva y calzados, las consultas y pedidos aumentaron y es por eso que con el apoyo de su esposo y con esfuerzo, abrieron su propio local en la casa. “El objetivo es trabajar más cómoda con los clientes, con la ayuda de mi marido que construyó nuestra casita y el local y la compañía de mi mamá, hoy se puede contar con este espacio de venta”, remarcó.



En cuanto a la venta a clientes y el pago de los productos, Villalba precisó: “Durante la pandemia la gente empezó a utilizar más el pago electrónico, porque no podían salir de la casa”. Aún así, acotó que el pago efectivo y electrónico es casi igual. “Se trabaja de ambas formas, los jóvenes están mas activos con mercado pago, tarjetas de crédito y débito, en tanto que las personas más grandes siempre están con el efectivo en la mano y no saben mucho utilizar una forma de pago electrónico”, señaló.



La constancia y compromiso hace que el rubro crezca y planea implementar artículos. “Ahora tenemos algo de sonajeros para los más pequeños, pero en un futuro me gustaría implementar bijouterie, vendiendo joyas y artículos decorativos para las mujeres”, contó.



El propósito es crecer, reflejando los valores como es esfuerzo y la dedicación, para Lucía Villalba el único camino es la constancia e incentiva a más jóvenes a emprender.

