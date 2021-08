Feriantes y emprendedores se meten de lleno en el mundo del pago digital

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Los medios electrónicos de pago han tenido un boom en 2020 a causa de una aceleración en el proceso de transformación de los métodos de compra. Las operaciones online abrieron el espacio propicio para que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales se luzcan.



Sin embargo, con el regreso a la presencialidad de las actividades, la forma de pago sin efectivo siguió pisando fuerte y se posiciona como el método más elegido por los consumidores. Esto hace que muchos emprendedores decidan tener estas opciones y se vaya generando una cadena de valor que beneficia tanto al comprador – en su comodidad – y a los vendedores, con la posibilidad de vender más.



Por este motivo, también desde el gobierno provincial se está promoviendo ampliamente este tipo de transacción, no sólo con las billeteras propias, sino además con nuevos programas que incentivan en este sentido. Un ejemplo es el Ahora Ferias, que comenzó a funcionar ayer entre algunos productores de las ferias de Posadas pero prevé extenderse a un gran número de feriantes de toda la provincia.



Boom en Misiones

Los informes indican que en todo el país se triplicó la cantidad de comercios que incorporaron opciones de cobros con tarjetas. Misiones no es la excepción y tampoco los emprendedores misioneros se quedan afuera de esta nueva tendencia. Al respecto se refirió Mauricio Bertoluzo, responsable comercial de la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de la Economía Social quien indicó que “hace un tiempo atrás el porcentaje de ventas con tarjetas que hacían era de un 20, 30% y hoy se elevó ese porcentaje a un 50 y 60%. La gente no sale con tanto dinero en efectivo y utiliza los medios digitales”.



“Hay una diversificación de medios de pago, además de las tarjetas, como Mercado Pago, Billetera Virtual Yacaré, entre otras. Entonces los emprendedores se aggiornaron, la pandemia aceleró este proceso y se fue dando el resultado”, dijo en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Asimismo, mencionó que se debe a la demanda de los consumidores, una exigencia que va imponiendo el cliente. “Esto se instala a la sociedad y los emprendedores se adaptan. Por ahí tener un posnet es más costoso, pero las billeteras son las más elegidas. El más conocido y utilizado hoy es Mercado Pago”, afirmó.



Ahora Ferias

En la jornada de ayer se puso en marcha el programa Ahora Ferias, que prevé reintegros y descuentos de hasta el 20% a todos los consumidores que operen con tarjetas de débito del Banco Macro o con la billetera virtual Yacaré en las ferias francas de la provincia.



En referencia a esto, Lucas Carneiro, Subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura Familiar remarcó que “el consumidor va a poder acercarse a las ferias donde los productores ya estén adheridos al programa, quienes van a tener la señalización correspondiente. Allí se va a poder comprar con tarjetas de Macro, con lo que va a tener un 20% de descuento, y billetera Yacaré que va a tener el mismo porcentaje de reintegro. Todo esto con un tope de 800 pesos en el beneficio”.



“En aquellos puestos donde el productor está adherido, no inician en un 100% de los productores pero se está trabajando con una población de alrededor de 200 agricultores, de los cuales 60 están aptos ya y progresivamente se irán integrando al programa”, determinó.



Al tiempo que insistió: “Estamos muy confiados en que la medida va a funcionar, es un gran paso. Funcionará en las más de 70 ferias y 10 mercados de soberanía alimentaria a medida que los agricultores se vayan inscribiendo, es un cambio cultural muy importante, buscamos que puedan comercializar el total de su producción y se comiencen a preparar para el trabajo en la era digital”.

