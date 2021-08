Hasta ahora sólo fue a vacunarse el 35% de los chicos convocados

jueves 12 de agosto de 2021 | 6:07hs.

Se cumplió ayer, en el país y en Misiones, nueve días desde que se inició la campaña de vacunación pediátrica contra el Covid-19. Esta etapa contempla a chicos de 12 a 17 años con comorbilidades, con la vacuna Moderna, de Estados Unidos.

En la primera jornada, el martes pasado, se aplicaron 2.945 dosis, en tanto el número fue en descenso en los días siguientes teniendo en cuenta que en nueve días, sólo 9.019 misioneros fueron inoculados cuando para esa población se destinó un lote de 25.200 de la vacuna estadounidense. Los números, que arrojan un porcentaje poco mayor al 30%, se desprenden del reporte de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.

En Posadas la inoculación se realiza en el Polideportivo Finito Gehrmann, en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir) y en la Casa de la Cultura y del Bicentenario de Itaembé Miní. También, con el objetivo de captar a mayor población de riesgo, se habilitó un vacunatorio en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro. Asimismo están los otros vacunatorios fijos a lo largo y a lo ancho de la provincia.

El Territorio abrió la consulta a los especialistas respecto a qué factores influyen en la baja demanda de la primera dosis en la población adolescente. Miedo y desinformación por parte de los padres figuran como las principales barreras.

“Miedo por ignorancia” sostuvo Liliana Fernández Sosa, gerente asistencial del hospital de Pediatría a lo cual agregó “hay algunas especialidades como oncohematologia pediátrica que a nivel nacional aún no se expidió cuando es el momento oportuno para vacunar. Además que la primera semana los pediatras esperaban la autorización de la Sociedad Argentina de pediatría (SAP) que también provocó algunos retrasos en el inicio”.

Liliana Arce, pediatra, infectóloga, investigadora, se encuentra al frente desde hace años del Servicio de Infectología del Pediátrico hizo hincapié en la importancia de la comunicación clara por parte de los profesionales de la salud y en la responsabilidad de los padres de informarse para lograr la inmunidad de rebaño y frenar el impacto de la variante Delta.

“La vacunación anticovid en adolescentes es muy importante, ya que entre 2020 y 2021 se han enfermado 480 mil chicos en el país -lo que representa el 11% de la población que se infecta-, de los cuales se internaron entre 60 y 8 mil. El tema es que este grupo etario sufrió un impacto en todos los aspectos de su salud. No solamente física sino también ha recibido un impacto en cuanto a la salud mental, hay muchas consultas por ansiedad, por depresión porque no han tenido contacto con sus padres. No han podido realizar el desarrollo total psicofísico”, explicó Arce.

“Este grupo etario, de 12 a 17 años, tiene la misma transmisibilidad que un adulto”, aseguró Arce y agregó “empezamos con los adolescentes con comorbilidades porque pueden desarrollar cuadros graves, pero después hay que seguir con los otros porque así vamos a lograr la inmunidad de rebaño porque estos chicos son los que más se desplazan en este momento, con escuela y actividades recreativas. Si los vacunamos a ellos vamos a poner en menor riesgo al resto de la población”.

“La vacuna Moderna, autorizada actualmente, fue estudiada en una cantidad importante de pacientes en fase 3 donde demostró seguridad y eficacia. Es decir, efectos adversos en su mayoría sin importancia. Es eficaz al punto de que produce anticuerpos neutralizantes, que quiere decir que neutralizan el virus casi en el 99% de los pacientes vacunados”, dijo la especialista.

“La vacuna es la única herramienta que permitirá que salgamos de esta fase aguda de la pandemia, ademas de los rtes pilares b{asica, barbijo, lavado de manos y distanciamiento”, aseveró Arce.

Demanda en el pediátrico

En cuanto a la demanda en el Pediátrico, Fernández Sosa, sostuvo “normalmente a diario hay una demanda de 30 a 45 pacientes. A las madres les es muy práctico porque vienen a la consulta con los especialistas y luego pasan por el vacunatorio . No necesitan programar turno ya que es a demanda de 6 a 12 de lunes a viernes sólo con pedido médico. El pedido médico en papel o con foto por WhatsApp”.

“Algunos sin comorbilidad vienen a las 11 para ver si quedan dosis de las ampollas que se abrieron para pacientes con comorbilidad se realizan ( 1 ampolla tiene 15 dosis”.

