Luis Baden volvió a desligarse del plan para matar a Verón

miércoles 11 de agosto de 2021 | 4:00hs.

Luis Miguel Baden (36), imputado por el intento de homicidio del juez Verón y señalado como uno de los laderos del narco Néstor Fabián Rojas, fue trasladado ayer al Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, donde volvió a negar las acusaciones en su contra.

Frente al juez Marcelo Cardozo, el posadeño amplió su declaración indagatoria y negó cualquier participación en el plan para matar al magistrado Fernando Verón, quien investiga a Rojas por el doble homicidio de El Acuerdo.

Desde su defensa detallaron que dejó en claro que no existió la intención de atentar contra alguien y por lo tanto nadie lo contrató para matar al juez, haciendo hincapié en que el armamento hallado en su casa no era de guerra, si no un rifle adaptado.

También expuso que si hubiera sicarios brasileños contratados para cometer un magnicidio, el cierre de los pasos fronterizos por la pandemia no iba a ser un impedimento para que desembarquen en la capital provincial.

Se volvió a insistir en que su relación con el iguazuense detenido en Marcos Paz era simplemente comercial, debido a que hacía trabajos de mecánica para él.

“En su momento sí, el señor Baden trabajaba para mí como mecánico, yo no puedo negar porque una vez él llevó a mi familia al penal. No tengo nada que ocultar, si él seguía en el ambiente delictivo cuando estaba conmigo, no sé, se dedicaba a arreglarme los autos”, expresó al respecto Rojas desde Marcos Paz, en una entrevista exclusiva con El Territorio, publicada el último 25 de julio.

Baden fue detenido el 26 de mayo del 2020 en un control de Gendarmería Nacional llevado adelante en el ingreso a Posadas. Estaba junto a Andy León Torres, paraguayo que entonces no tenía documentos y no supo justificar cómo había ingresado al país.

Ambos circulaban en un auto con pedido de secuestro por robo en el Sur del país, pero además en la requisa los efectivos hallaron un arma 9 milímetros. Luego se reconstruyó que venían de llevar un cargamento de marihuana a San Javier. La carga fue despachada por el Uruguay a Brasil.

Según detallaron fuentes de Gendarmería, Baden ya estaba en la mira de los pesquisas debido a la detención de cuatro brasileños en San José en 2018, quienes portaban armas y ropas de PFA.

Todo cerró cuando allanaron su casa, ya que allí se encontró un abrojo de los uniformes de la fuerza federal con el nombre Nebrinsky, el mismo que llevaban los extranjeros. Además de las ropas truchas -equipos tácticos- de la Policía Federal, había armas y municiones, en las que se destaca un subfusil calibre 5.66, del que Baden niega su existencia.

Sus cuñados Diego Armando y Alejando Da Luz, este último entonces integrante del Ejército Argentino, fueron detenidos allí. Tiempo después también fue apresada su mujer, Vanesa Da Luz, que hoy está con prisión domiciliaria.

Hoy todos están con prisión preventiva por homicidio en grado de tentativa en diferentes roles, acopio de armas y asociación ilícita, todo en concurso real.

Según fuentes policiales y judiciales ligadas a la investigación, la apertura y el análisis de los teléfonos secuestrados no sólo reconstruyeron tramas narcos, contactos y transacciones con Rojas -que entonces estaba detenido en Ezeiza, de donde impartía órdenes -, si no que también el presunto plan para matar al magistrado.

En cifras

5

Además de Rojas, en la causa hay otros cinco imputados. Baden, su esposa Vanesa Da Luz, los hermanos de ésta y el paraguayo Andy León Torres.