Twitter podría habilitar la opción de editar tuits para usuarios pagos

Si bien el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, había afirmado, a comienzos del 2020, que “jamás se permitiría editar tuits”, desde entonces los tiempos cambiaron, y la plataforma podría cambiar de opinión y otorgar la tan demandada opción, al menos durante unos minutos después de su publicación.

Esta posibilidad surge gracias a que Twitter inició un nuevo modelo de monetización con la oferta de contenidos y funcionalidades exclusivas para usuarios premium. De esta manera, se puede suponer que en los próximos meses el sitio del pajarito podría habilitar esta opción únicamente para usuarios pagos

Hasta ahora, no se había planteado la posibilidad de que se incluyera la opción de editar tuits entre las herramientas para usuarios pagos. Sin embargo, algo parece estar moviéndose dentro de la red social, dado que su máximo responsable de Producto, Kayvon Beykpour, ha publicado un tuit que ha hecho albergar esperanzas.

if @TwitterBlue let you edit tweets within a few minutes of posting them, would you want to subscribe? let me know why yes/no in the replies!