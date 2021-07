Para el gobierno, hubo “contrabando agravado”

domingo 25 de julio de 2021 | 6:02hs.

La ministra de Seguridad Sabina Frederic afirmó ayer que “en términos administrativos hubo un contrabando agravado de armas” con el envío en noviembre de 2019 de material represivo a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri, y consideró que la oposición no se refiere al tema “porque han entendido que deben llamarse a silencio y dar las explicaciones en los tribunales”.



“Le entregamos al juez (Javier López Biscayart que instruye en la causa) el avance del sumario interno que nos ha pedido. Nosotros estamos prácticamente convencidos de que en términos administrativos acá hubo contrabando”, señaló Frederic en declaraciones a Radio 10.



En este sentido, la Ministra explicó que “hubo contrabando porque las municiones no volvieron, porque las municiones no se usaron para la actividad para la que se dijo que se habían enviado. Porque no fueron estrictamente con el Grupo Alacrán (de Gendarmería) para reforzar la seguridad de la Embajada”.



En ese sentido, la funcionaria recordó que “unas 26.900 municiones aparecieron en un galpón de la policía de Bolivia que habrían llegado además el mismo día el 13 de noviembre 2019”, tras el golpe que derrocó a Evo Morales.



“Además está la nota de agradecimiento por 40.000 municiones, con lo cual está clarísimo que las llevaron para apoyar el golpe en Bolivia”, añadió.



En este sentido, y en el contexto de la campaña electoral, al ser consultada sobre por qué cree que desde Juntos por el Cambio no dan explicaciones al respecto, la Ministra respondió: “Me parece que todos tienen la claridad de que se tienen que llamar al silencio y encontrar la manera de dar explicaciones ante la justicia”.



Por otra parte consultada sobre el ex presidente Mauricio Macri dijo que “no tenemos información de él” y que “por lo pronto está sin custodia” en su viaje que realiza en el exterior.



En este punto, insistió en que “en aquel momento, el ex presidente debió estar al tanto” del envío del material bélico a Bolivia “porque puso a trabajar a muchas áreas de su gobierno para que esto fuera posible”.