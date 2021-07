Amado Boudou dijo que quiere volver a ejercer cargos públicos

sábado 24 de julio de 2021 | 6:02hs.

El ex vicepresidente Amado Boudou afirmó ayer que le “gustaría que se revierta la imposibilidad” que tiene para ejercer cargos públicos , aunque dijo que para hacer política no necesita un puesto.



Luego de obtener libertad condicional, se metió de lleno en la campaña electoral y aclaró que “nunca” dejó la actividad “ni siquiera cuando estaba en el penal de Ezeiza”.



En este sentido anticipó que a partir de ahora le “gustaría colaborar en la formación y en la generación de ideas y de un programa político” , tras señalar que “el gran logro del neoliberalismo es que los partidos políticos sean cáscaras sin un programa que los represente “.



El ex vicepresidente dijo que en las próximas legislativas “se van a dirimir dos modelos” y se parecerá más a “una elección al Poder Ejecutivo”. Y agregó: “Para que no se note lo que hicieron, el macrismo saca a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich de la contienda, pero los representantes representan lo mismo”.



“Estoy muy contento, pero tampoco festejo. Hay que cambiar todo lo que pasó”, sostuvo respecto a su situación judicial y lamentó que no se hayan hecho modificaciones a la Justicia. “Quedan casos como el de Milagro Sala y otros presos políticos” , acotó.