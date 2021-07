Una familia necesitó $66.488 en junio para no ser pobre

viernes 23 de julio de 2021 | 6:02hs.

En junio la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 3,6%, mientras que la canasta básica total (CBT) presentó un incremento de 3,2% respecto a mayo, según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De ese modo, en el primer semestre de 2021, la CBA acumuló 23%, mientras la de la CBT resultó en 20,1%.



La canasta básica alimentaria, determinada por los requerimientos normativos kilo calóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto cubra esas necesidades durante un mes, tuvo una variación interanual de 57,6% y se situó en 9.195 pesos.



A su vez, según informó el Indec, una familia tipo conformada por dos adultos y dos hijos menores de 6 y 8 años, necesitó percibir 28.414 pesos para no encontrarse por debajo de la línea de indigencia.



Por su parte, la canasta básica total (la CBA ampliada y considerando los bienes y servicios no alimentarios), tuvo una variación interanual de 51,8%. La misma familia tipo necesitó 66.488 pesos para no ser considerada pobre, mientras que una familia de cinco integrantes requirió de 69.931 pesos. Para un adulto, la CBT se ubicó en 21.517 pesos.



El aumento de la CBA superó por 0,4 puntos porcentuales el incremento de los precios minoristas, que fue del 3,2%. Mientras tanto, la CBT se mantuvo al mismo nivel de la inflación de junio. En los últimos dos meses, ambas canastas experimentaron una desaceleración, pero en junio abandonaron esa tendencia.



La Canasta Básica Total no contempla, por ejemplo, el costo de un alquiler. Según datos del Indec, casi el 20% de los habitantes del país son inquilinos, mientras que en la ciudad de Buenos Aires ese número es superior al 35%, según relevamiento de 2018.



Según lo informado por el Indec la semana pasada, los precios subieron en promedio un 3,2% en junio. Si bien la cifra mensual de junio fue la más baja desde octubre del año pasado, apenas se desaceleró 0,1 puntos porcentuales respecto de mayo y esto se debió fundamentalmente a factores estacionales y una menor suba en precios regulados por el gobierno.



Los precios en Alimentos y bebidas, la división de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tuvieron una leve aceleración (3,2% contra 3,1% en mayo). Al interior de este segmento se verificaron mayores subas en casi todos los productos, parcialmente compensadas por bajas en frutas y verduras.



Alimentos, lo que más sube

Entre los alimentos que más subieron se encontraron bienes de primera necesidad como carnes, lácteos y panes, lo cual de mantenerse podría seguir impactando de manera negativa en el salario real, que ya acumula tres años consecutivos con caídas.



En este marco, el gobierno ya aseguró que pretende que el salario real cierre el año con una recuperación luego de los constantes golpes recibidos desde 2018.



Es por eso que desde el Ministerio de Trabajo están incentivando la reapertura de paritarias, que ya comenzaron a arrojar acuerdos en el 45%.