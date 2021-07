Bolsonaro pronostica caos en las elecciones

viernes 23 de julio de 2021 | 6:02hs.

El presidente Jair Bolsonaro advirtió ayer que habrá “caos” en Brasil si no se reforma el sistema electoral, luego de que el diario O Estado de Sao Paulo publicara que el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, amenazó con un golpe al Congreso para anular los comicios de 2022 si no se modifica el voto con urnas electrónicas, lo que ya fue rechazado por la oposición.



La denuncia periodística causó un nuevo revuelo institucional en medio de un cambio de gabinete en el cual los militares pierden poder frente al ala política que domina el Congreso y que frena los múltiples pedidos de juicio político contra el presidente.



“Con bastante anticipación advertimos que no queremos el caos o tener problemas en la elecciones del año que viene”, dijo Bolsonaro a la radio Banda B del estado de Paraná, al insistir en que los candidatos deben contar con el derecho de tener un comprobante de papel de cada voto que se emite en las urnas electrónicas.



El mandatario alienta desde marzo el fantasma del fraude electoral con las urnas electrónicas, justo después de que se habilitara a participar en las próximas presidenciales al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, hoy favorito en las encuestas.