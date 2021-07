Comisión bicameral trataría mañana la vacunación anticovid a los menores

domingo 18 de julio de 2021 | 6:02hs.

El Congreso de la Nación no tiene previsto sesionar en la semana que se inicia pero la pandemia se mete sin pedir permiso en la tarea parlamentaria y es posible que mañana en la reunión de la comisión bicameral del Defensor del Niños, Niñas y Adolescentes se analice la situación de la vacunación contra el Covid-19 a los menores de edad.



Se trata de una cuestión que preocupa a muchas familias que tienen niños o adolescentes con patologías que los ubican en el grupo de riesgo pero que como son menores de 18 años no forman parte de la población adulta que se vacuna desde diciembre del año pasado en todo el país.



Con la reciente llegada de la donación de Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de las vacunas Moderna se abre la posibilidad de ocupar esas dosis para inocular a los menores de edad, sobre todo aquellos con patologías severas para los que un contagio de coronavirus significa alto riesgo.



En ese contexto es posible que la cuestión sea abordada mañana por los legisladores que integran esa comisión bicameral. La reunión virtual se iniciará a las 10 horas y contará con la presencia del secretario nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, que fue invitado para que brinde un informe sobre la situación de los niños del país en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.



Se trata de una comisión integrada por legisladores de ambas cámaras, que es el espacio legislativo central en cuestiones relacionadas a la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y por lo tanto es posible, que la cuestión de la necesidad de muchos menores de edad que padecen enfermedades que los ubican en situación de máxima debilidad frente a un posible contagio de coronavirus, forme parte del debate de los legisladores.



La reunión bicameral de mañana es la continuación de un encuentro celebrado el pasado 25 de junio, donde se decidió invitar a Lerner al espacio “para tener una charla profunda, ya que tiene mucho para aportarnos” según expresó la diputada del Frente de Todos, Vanesa Vessvessian, quien preside la comisión.



Cierre de listas

El próximo 24 de julio vence el plazo para la presentación de listas de candidatos que competirán en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) de cara a las elecciones generales por la renovación de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores que integran el Congreso de la Nación.



El sábado 24 también se inicia formalmente la campaña electoral para las Paso, una actividad que gravita fuerte en el Congreso de la Nación.



Por eso la semana que se inicia habrá clima de intensa actividad preelectoral en la Cámara de Diputados de la Nación donde no habrá sesiones. Tampoco sesionará la Cámara de Senadores, que la semana pasada ya se sacó de encima los proyectos pendientes que tenía de aprobar para abocarse de lleno a la puja dentro de los diferentes frentes electorales para conseguir los mejores puestos en la lista de candidatos.



Se viene una semana de máxima tensión política porque se definen los nombres de los candidatos y los lugares que ocuparan en la lista. Días donde se tensa al máximo la cuerda para lograr los mejores puestos de las listas que primero compiten en las Paso de 12 de septiembre y luego en las elecciones generales del 14 de noviembre donde se elegirán 127 diputados nacionales y 54 senadores para renovar la mitad del Congreso de la Nación.

Proyectos en lista de espera

El estado de modo electoral con el que funciona por estos días el Congreso de la Nación hizo que muchos proyectos de ley queden en lista de espera hasta que haya sesiones que los puedan tratar, cosa que podría suceder recién el próximo mes de agosto.



Se trata del trabajo pendiente que queda en ambas cámaras legislativas a la espera del tratamiento parlamentario. En esa lista de iniciativas figura por ejemplo el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos que esta semana logró dictamen. También figura la reforma del Ministerio Público Fiscal y de parámetros epidemiológicos y sanitarios o ley pandemia, enviados por el gobierno nacional que lograron la media sanción del Senado pero quedaron empantanados en cámara baja. Son iniciativas que no cuentan con el apoyo suficiente para ser aprobadas.



La Cámara de Senadores sesionó la semana pasada y pudo aprobar varias cuestiones que estaban a la espera como el marco regulatorio de Biocombustibles, la modificación del Monotributo y Ganancias y Bienes Personales, la modificación de la ley de vacunas, el marco regulatorio para el Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial.



Con esa tarea hecha el Senado empieza una especie de ‘vacaciones de invierno’ desde mañana hasta el 31 de julio.