Netflix y Tinder se unen para un reality de citas

jueves 15 de julio de 2021 | 6:02hs.

En Netflix, una de las plataformas de streaming más grandes, hay miles de películas de citas. En Tinder, la app de encuentros por excelencia, hay miles de citas que consisten en ver una película en Netflix. Ahora, una asociación entre ambas compañías dará vida a que muchas citas de Tinder aparezcan en Netflix. Según anunciaron las empresas, firmaron un acuerdo para producir un reality show llamado “IRL: In Real Love”, que será filmado en India.



Las siglas del título juegan con el “amor real” (real love) y con “IRL”, una sigla comunmente utilizada para decir “en la vida real” (in real life). Y sus participantes harán honor al título, ya que deben ser solteros en la vida real y tener un perfil en Tinder, donde muchos buscan el amor verdadero.



“Tinder está encantado de asociarse con Netflix para ofrecer a los románticos esperanzados de esta generación la oportunidad de perseguir una llama que no se puede apagar”, declaró el gerente general de Tinder en India.



¿Cómo se seleccionará a los protagonistas? El casting es muy particular, ya que la oportunidad aparecerá entre los “matches” de cada usuario. Así, si a la persona le interesa, podrá deslizar a la derecha como lo hace con cualquier perfil. En ese caso, será redirigido a un sitio donde deberá completar el proceso de inscripción.