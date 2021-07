El turismo dejó $4.576 millones durante el fin de semana largo

martes 13 de julio de 2021 | 6:04hs.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), durante el fin de semana largo se gastaron 4.576 millones de pesos en todo el país.



En el marco de la actividad turística, bajo estrictos protocolos sanitarios, hubo un movimiento de 1,6 millones de personas que eligieron visitar diferentes atractivos de la Argentina. Desde la entidad indicaron que se trabajó a un 50% de la capacidad comparado con el 2019, previo a la pandemia.



En el detalle, especificaron que la estadía media fue de 2,6 días y hubo un gasto diario per cápita de 2.250 de pesos durante el feriado del Día de la Independencia.



En total, se dejó ingresos directos por $3.217 millones en las economías regionales y la Ciudad de Buenos Aires. Fueron un total de 550.000 turistas que salieron de viaje.



A ellos se le agregaron otro 1.0545.000 de excursionistas que decidieron trasladarse a ciudades cercanas en busca de ocio, recreación, deportes o encuentros familiares. Se estima que desembolsaron en promedio $1.300 cada uno, inyectando un total de $1.358,5 millones de pesos directos en los destinos entre el jueves y domingo.



“El tiempo ayudó a muchas regiones, especialmente a la llegada de excursionistas que, viendo el sol y el clima agradable, decidieron salir en un viaje corto sobre la marcha. El resultado podría haber sido mejor si no fuera por la final de la Copa América, entre Argentina y Brasil el sábado, que retuvo a mucha gente en su ciudad a la espera del partido”, indicaron desde la entidad.



La principal promoción que hicieron en este feriado las provincias fue informar sobre el porcentaje del personal de la salud vacunado, los protocolos, y la evolución del covid y la inmunización de la comunidad local. El objetivo fue darle seguridad a los turistas y excursionistas, recalcaron.



En el informe se destacó la situación de Misiones: “El distrito tuvo a todos los trabajadores del sector vacunados y para estimular la demanda implementó el programa Ahora Vacaciones Litoral, con incentivos como la bonificación al cliente del 50% del valor de su compra. A su vez, quienes al momento del ingreso llevaron el certificado de Covid negativo recibieron una cuponera con descuentos de 50% en las entradas a los parques provinciales Moconá, Temático de la Cruz, Salto Encantado y a las Reducciones Jesuíticas, y del 10% en el valor de los paseos náuticos en los Saltos de Moconá”.