Guzmán mantuvo reuniones con el FMI para nuevo acuerdo

martes 13 de julio de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo ayer una serie de reuniones técnicas con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo que permita resolver el problema de la deuda de U$S 44 mil millones que Argentina mantiene con el organismo.



El contacto con los técnicos del Fondo fue la última actividad de Guzmán en la ciudad italiana de Venecia, donde participó en la reunión de ministros de Finanzas y bancos centrales del G20 y, y donde mantuvo un encuentro con la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, y la titular del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.



En el encuentro de ayer los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del FMI repasaron “cuestiones técnicas con vistas a la continuidad de las negociaciones por la deuda en los próximos meses”, informaron fuentes.



Al respecto, señalaron que las reuniones estuvieron “todas dirigidas por Guzmán” y que, en ellas, tuvieron lugar “avances pero no definiciones inmediatas” sobre las condiciones de un Acuerdo de Facilidades Extendidas que establezca las condiciones para repagar la deuda en un plazo de, al menos, 10 años.



El equipo técnico argentino que participó de las reuniones estuvo integrado por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz; el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tossi.



Por parte del staff del FMI, que pretende renegociar un nuevo programa en reemplazo del stand by firmado en 2018 por la administración anterior, estuvieron la vicedirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, July Kosack, y el jefe y vicejefe de la misión para Argentina, Luis Cubbedu y Ricardo Llaudes, respectivamente.



Concluido el encuentro, la delegación que encabeza el ministro Guzmán regresó a la Argentina.



La reunión de ayer llega luego de que el sábado pasado se encontraran Guzmán y Georgieva, también en Venecia.



“Con la directora Kristalina Georgieva, trabajamos en disminuir las asimetrías entre países emergentes y avanzados para una recuperación mundial equitativa”, afirmó Guzmán a través de Twitter.



“En paralelo seguimos trabajando para solucionar el problema de deuda insostenible con el FMI que dejó a nuestro pueblo la administración anterior”, agregó el ministro.



Por su parte, Georgieva señaló que fue un “gran encuentro” en el que se discutió sobre el “panorama de las economías emergentes y la cooperación global para una recuperación más fuerte e inclusiva”.



También dijo que discutieron sobre “los desafíos económicos y sociales de la Argentina”. “Nuestros equipos trabajan juntos”, afirmó la directora gerente del FMI por la misma vía.



El encuentro con las autoridades del FMI había sido adelantado por el ministro el pasado 22 de junio, cuando anunció el acuerdo alcanzado con el Club de París, que determinó un “puente de tiempo” de ocho meses, hasta el 31 de marzo de 2022, tiempo en el que la Argentina pagará sólo 430 millones de dólares en concepto de capital de una deuda de 2.430 millones, lo que dará al país mayor margen de tiempo para negociar con el FMI.