Avanza el pedido de informes por el envío de armas a Bolivia

domingo 11 de julio de 2021 | 6:02hs.

El ministerio de Seguridad de la Nación informó los resultados preliminares de las investigaciones administrativas encargadas el 8 de julio por la ministra Frederic a los Jefes de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad.

Es importante mencionar que dicha información será actualizada en las próximas horas ya que, con el objetivo de esclarecer las denuncias realizadas por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Frederic estableció un plazo no mayor a 72 horas para realizar un análisis exhaustivo sobre las posibles responsabilidades de autoridades y agentes federales en los hechos mencionados.

Según adelantó ayer el sitio web Página 12, el material bélico fue mayor al que se reconoció desde Bolivia y el contingente tuvo una extensión en su plazo de permanencia, hasta junio de 2020. En el ojo de la tormenta quedó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Macri negó todo

A pesar de las pruebas concretas en su contra, y en el marco del avance de las investigaciones del Ministerio de Seguridad, Macri escribió en su Facebook: “quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones”.

El ex mandatario se limitó a decir que en ese momento su gobierno “prestó ayuda humanitaria” y “asilo en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país”.

A su vez, defendió al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, funcionario a la que está dirigida la carta del militar boliviano que agradecía el cargamento enviado por Argentina.

Sobre el final, sacó a relucir nuevamente su alegato de la “persecución” y aprovechó la oportunidad además para apuntar nuevamente contra la política sanitaria del gobierno durante la pandemia.

“Esta persecución de la que soy objeto es justamente un nuevo intento de desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas.”, amplió.

Bolivia sacudió el jueves el tablero político regional, al revelar pruebas que involucran al gobierno de Mauricio Macri con el golpe de Estado que dio por tierra con la gestión de Evo Morales, en noviembre del 2019.

Fue el canciller boliviano, Rogelio Mayta, quien dio a conocer una carta enviada por el jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia al momento del golpe, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a Normando Álvarez García, embajador argentino en La Paz durante el gobierno de Macri y actual ministro de Trabajo en Jujuy.

En ese texto, el militar le confirma a Álvarez García la recepción de municiones y distinto tipo de armamento enviado por Argentina para reforzar a las fuerzas armadas y de seguridad, y le agradece al gobierno de Mauricio Macri por ello.

Desde el macrismo, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex canciller Jorge Faurie salieron a desligarse de la denuncia. Un “yo no fui” que no niega el hecho.

Macri fue uno de los primeros mandatarios que reconocieron al gobierno de Jeanine Áñez como legítimo.