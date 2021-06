Listorti contra los límites al humor: “es ficción”, dice

jueves 24 de junio de 2021 | 6:00hs.

José María Listorti se pone al frente de ‘Super Super’, el nuevo programa de Canal Nueve, orientado al entretenimiento y el humor.

En este sentido, el humorista, que también es parte de Showmatch, reflexionó sobre el humor: “Está complicadísimo. Tenemos que entender que el humor es ficción. No entiendo por qué no se entiende. Cuando hacés un chiste no estás afirmando que estás de acuerdo con lo que estás diciendo, si no tendríamos que poner en cana a los que escriben películas donde matan mujeres o violan. Aunque no estés de acuerdo, el chiste existe y no tenés por qué decir: ‘¡Ah, no!, este es un guacho, un homofóbico, un machista, un discriminador’. Es un chiste, no deja de ser ficción”. alegó. “Son una cagada los límites”.