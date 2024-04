Billie Eilish prefiere el disco al sencillo | El Territorio

sábado 27 de abril de 2024 | 6:00hs.

“No me gustan los singles de los álbumes. Cada vez que un artista que amo lanza un sencillo sin el contexto del álbum, ya soy propensa a odiarlo. Realmente no me gusta cuando las cosas están fuera de contexto”, dijo Billie Eilish a la revista Rolling Stone, en una entrevista en la que anticipó el lanzamiento de su tercer álbum “Hit Me Hard and Soft, que saldrá el 17 de mayo. La artista que ganó este año su segundo Oscar por la música de la película “Barbie”, también explicó que vive tanto su vida como su arte con intensidad. “Muchas de mis obras son físicamente dolorosas en muchos sentidos y me encanta. ¡Dios mío, vivo para ello!... Soy una persona bastante extremista y me gusta mucho cuando las cosas son muy intensas”, expresó.